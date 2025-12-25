Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Izvor:
Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.
Dijelovi ulica Ilije Garašanina i Poljskog partizanskog bataljona struje neće imati u vremenu od 09:00 do 10:00 časova.
Dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štrpca, Natalije Jović, Leskovačka, Trla, Žarka Zgonjanina, Milana Radmana, Radoslava Lakića i Bulevar vojvode Stepe Stepapovića struje neće imati od 09:00 do 14:00 časova.
