Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Dijelovi ulica Ilije Garašanina i Poljskog partizanskog bataljona struje neće imati u vremenu od 09:00 do 10:00 časova.

Dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štrpca, Natalije Jović, Leskovačka, Trla, Žarka Zgonjanina, Milana Radmana, Radoslava Lakića i Bulevar vojvode Stepe Stepapovića struje neće imati od 09:00 do 14:00 časova.