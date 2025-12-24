Intervencije zbog snijega: Vozačima upućen apel

Ekipe banjalučke zimske službe u pripravnosti zbog snijega, a od jutros su na terenu na području Manjače, Aginog Sela, Krmina, Racuna i Bočca, rečeno je u Gradskoj upravi.

"S obzirom na najave meteorologa o snježnim padavinama, sve nadležne ekipe su u pripravnosti i biće spremne da djeluju tamo gdje se ukaže potreba", naveli su iz gradskog Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Vozačima je upućen dodatni apel za oprez i da vožnju prilagode uslovima na putu, uz napomenu da je obavezno posjedovanje zimske opreme.