NSRS o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nastavlja se danas raspravom o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću, koji je građanska inicijativa.

Poslanici su kasno sinoć razmatrali Nacrt Zakona o turizmu.

Banja Luka U Banjaluci stručni skup o Trgovskoj gori

Razmotren je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.