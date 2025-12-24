NSRS o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću

Izvor:
SRNA
24.12.2025
07:06
Komentari:0
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nastavlja se danas raspravom o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću, koji je građanska inicijativa.
Poslanici su kasno sinoć razmatrali Nacrt Zakona o turizmu.
Banja Luka
U Banjaluci stručni skup o Trgovskoj gori
Razmotren je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
14 h1
Republika Srpska
15 h3
Republika Srpska
15 h1
Najnovije
Najčitanije
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Trenutno na programu