Hoće li biti obilježavanja Dana Republike Srpske?

Opozicionari u Narodnoj skupštini kritikovali su aktuelnu vlast da ne planiraju obilježavanje Dana Republike Srpske naredne godine. Optužbe su dolazile od onih koji nikada nisu prisustvovali samom obilježavanju.

"Kad god neko zine oko 9. januara odmah je dobijao sankcije. Više od 50 ljudi je bilo sankcionisano samo zato što su učestvovali u organizacionom odboru za obilježavanje Dana Republike Srpske koji će se obilježiti i naredne godine. Tradicionalno kako mi to i radimo. Sve pripreme se čine", poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za ATV.

Prethodno je i premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio da će se u Srpskoj nizom manifestacija svečano obilježiti Dan Republike i istakao je da je predviđeno u Banjaluci otkrivanje centralnog spomen-obilježja borcima Vojske Republike Srpske poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Planirane su svečanosti 5, 8. i 9. januara. U Trebinju ćemo 5. januara otvoriti novoizgrađenu bolnicu, a 8. januara u Banjaluci otkriti centralno spomen-obilježje", rekao je Minić.

On je istakao i da su povodom Dana Republike predviđeni svečana akademija i defile.

"Ne znam odakle priča da neće biti obilježen Dan Republike. Radujem se zbog dvije stvari kada je riječ o boračkim kategorijama, a to su da smo zajednički dogovorili zakonska rješenja i da u otkrivanje centralnog spomen-obilježja ne bude uključena politika", poručio je Minić.