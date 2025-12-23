Stevandić: Vukanović brani prijatelja osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, poručio je Nebojši Vukanoviću, šefu Kluba poslanika Za pravdu i red, da brani prijatelja Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom.

"Višestruko presuđivan za iznošenje neistina, koji stalno pljuje tuđe porodice, neostvareni ministar, u stvari je po vlastitom priznanju prijatelj Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom", naveo je Stevandić na društvebnoj mreži Iks i dodao:

