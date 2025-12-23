Logo
Large banner

Stevandić: Vukanović brani prijatelja osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom

Izvor:

ATV

23.12.2025

17:07

Komentari:

0
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, poručio je Nebojši Vukanoviću, šefu Kluba poslanika Za pravdu i red, da brani prijatelja Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom.

"Višestruko presuđivan za iznošenje neistina, koji stalno pljuje tuđe porodice, neostvareni ministar, u stvari je po vlastitom priznanju prijatelj Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom", naveo je Stevandić na društvebnoj mreži Iks i dodao:

"Zajedničke slike sa njim je uklonio, ali ga i danas brani".

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

Nebojša Vukanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђокић: ЦИК настоји да девалвира функцију предсједника Српске

Republika Srpska

Đokić: CIK nastoji da devalvira funkciju predsjednika Srpske

59 min

0
Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Stanivuković komentarisao kandidaturu Nebojše Vukanovića

1 h

1
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

3 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

4 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

17

45

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner