Stanivuković komentarisao kandidaturu Nebojše Vukanovića

Lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković komentarisao je danas dešavanja u opoziciji, odnosno problem kandidatura SDS-a, kao i Nebojše Vukanovića, dok u čitavoj priči nema PDP-a ili PSS.

On je poručio da je razgovarao sa ljudima u SDS-a u i da će tu biti kroz vrijeme "mudrosti" i da mu je drago što će SDS dobiti predsjednika stranke.

"Da bi se unutar opozicije kandidovali to treba odrediti vašu snagu. SDS i PSS su dvije najsnažnije stranke koje treba da budu okosnica. Uvijek su najveći upravljali procesima. Važno je čuti mišljenje svakoga bez obzira na snagu njegove političke organizacije. Treba naći mudrosti u procesu kandidovanja ma šta o meni mislio Narodni front ili Lista za pravdu i red. Ali opet, da se poštuje izborni rezultat. Gledajući rezultate PDP/PSS su druga stranka, SDS je prvi, a neko ko je na tim izborima bio četvrti, smatram da ne može tako čvrsto da kaže to je to i nema drugog. Mora se poštovati snaga izbornog rezultata", rekao je Stanivuković upućujući odgovor na najavljenu kandidaturu Nebojše Vukanovića.

Republika Srpska Crnadak o Radojičićevoj "dobitnoj kombinaciji": Možete li da zamislite?

Vukanović želi kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović u posljednje vrijeme u javnim nastupima jasno ističe svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, Stanivukoviću se ne može vjerovati, a SDS treba da dobije kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.

Vukanović je poručio i da ako već Stanivuković mora biti kandidat, neka se utvrdi ko je od njih dvojice popularniji i da taj dobije podršku opozicije za kandidaturu na člana Predsjedništva BiH.