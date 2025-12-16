Logo
Gužva u opoziciji za Predsjedništvo BiH

Izvor:

ATV

16.12.2025

11:01

Komentari:

4
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали
Foto: ATV

Kipi iz opozicionog lonca u hladnom decembru. Vruća tema su opšti izbori naredne godine za brojne opozicionare. Jedni vide posljednju priliku, drugi logičan slijed, a treći tradiciju. Svi zajedno samo jedno - kandidaturu za jednu od dvije najvažnije funkcije: predsjednik Republike Srpske i Predsjedništvo BiH.

Teško je reći da se SDS nadao da će mjesto kandidata na predstojećim opštim izborima zadržati Branko Blanuša. Zbog toga će neko od stranačkih prvaka ostati uskraćen kandidature, ili možda neće?

Ako ćemo se držati izjave Milana Miličevića da će SDS imati kandidate za obje inokosne funkcije, biće mjesta za još jednog stranačkog prvaka. Međutim, osluškujući Jovicu Radulovića koji je relaksirao izjavu prethodnika na čelu stranke, SDS će imati dva kandidata, osim ako se drugačije ne dogovori unutar opozicije.

To drugačije se može prevesti kao "stav Pokreta Sigurna Srpska". I Draško Stanivuković je najavio kandidaturu. Ne svoju lično, mada je za očekivati da će se upustiti u tu trku. Podrška Branku Blanuši do samog finiša kampanje izostajala je iz PDP-a. Nebojša Vukanović je optuživao i Stanivukovića i Radulovića da su postigli dogovor za naredne izbore, odnosno da je PSS ucijenio SDS svojom podrškom.

Kada se već dijele kandidature, uključio se i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Njegov stav je da SDS treba da ima kandidata za predsjednika Republike, a ako Stanivuković već ima želju da bude kandidat, neka se njih dvojica bore za člana Predsjedništva BiH.

To bi značilo da krajem ove godine opozicija već ima tri kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH i jednog za predsjednika Republike Srpske. Ipak, realnija je opcija da se neko povuče.

Ko i zašto, vruća je tema i u decembru. Jedan od predloženih kriterijuma Nebojše Vukanovića je popularnost i odnosi se na Stanivukovića i njega. Da li na terenu ili društvenim mrežama, biće pojašnjeno. Drugi kriterijum su brojke, to se isticalo u SDS-u kada su obrazlagali dvije kandidature.

Pomalo ushićeno u opoziciji djeluje više da dijele funkcije nego kandidature, kao da aktuelna vladajuća koalicija okupljena oko SNSD-a i ne postoji.

Tagovi:

Jovica Radulović

Nebojša Vukanović

Draško Stanivuković

izbori

Komentari (4)
