Konačno se oglasio sin Nikolasa Madura: Nećete vidjeti

Izvor:
ATV
05.01.2026
19:00
Komentari:0
Sin predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, Nikolas Ernesto Maduro Gera, izjavio je da su pristalice njegovog oca odlučnije nego ikada da podrže svrgnutog predsjednika, navodi se u audio-snimku podijeljenom na društvenim mrežama.
"Neće nas vidjeti da smo slabi. Predsjednik Nikolas Maduro će se vratiti. Vratiće se. Ovo je, naravno, bio dan šoka, svi smo u šoku", rekao je on, prenosi "Gardijan".
Kako je istakao, građani Venecuele će izaći na ulice, okupiće narod, ujediniće se i formirati jezgro oko najviše političko-vojne komande uz maksimalno jedinstvo.
Sin predsjednika Venecuele je trenutno poslanik u venecuelanskoj Narodnoj skupštini i vjerovatno se i dalje nalazi u Venecueli, navodi britanski list.
On je, zajedno sa svojim ocem, nedavno optužen u Južnom okrugu Njujorka.
Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.
Habla el hijo del presidente, Nicolás Maduro: estamos bien, más firmes que nunca. — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 4, 2026
La historia dirá quienes fueron los traidores. De esta saldremos y estamos firmes y más unidos que nunca. pic.twitter.com/dOrsbs6y9d
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu