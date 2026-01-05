Konačno se oglasio sin Nikolasa Madura: Nećete vidjeti

Sin predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, Nikolas Ernesto Maduro Gera, izjavio je da su pristalice njegovog oca odlučnije nego ikada da podrže svrgnutog predsjednika, navodi se u audio-snimku podijeljenom na društvenim mrežama.

"Neće nas vidjeti da smo slabi. Predsjednik Nikolas Maduro će se vratiti. Vratiće se. Ovo je, naravno, bio dan šoka, svi smo u šoku", rekao je on, prenosi "Gardijan".

Kako je istakao, građani Venecuele će izaći na ulice, okupiće narod, ujediniće se i formirati jezgro oko najviše političko-vojne komande uz maksimalno jedinstvo.

Sin predsjednika Venecuele je trenutno poslanik u venecuelanskoj Narodnoj skupštini i vjerovatno se i dalje nalazi u Venecueli, navodi britanski list.

On je, zajedno sa svojim ocem, nedavno optužen u Južnom okrugu Njujorka.

Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.