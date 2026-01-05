Logo
Volodimir Zelenski ponovo smjenjuje zvaničnike

Izvor:

Agencije

05.01.2026

18:17

Володимир Зеленски поново смјењује званичнике
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je šefa državne službe bezbjednosti Vasila Maljuka, a na njegovo mjesto imenovao Jevhena Hmaru, bivšeg šefa Centra za specijalne operacije.

Ukaz o smjeni Maljuka objavljen je na predsjedničkoj internet stranici.

Ovim potezom Zelenski je nastavio rekonstrukciju administracije prije putovanja u Pariz, na sastanak sa ukrajinskim saveznicima.

Očekuje se da će na pariskim pregovorima učestvovati lideri oko 30 zemalja, nazvanih "koalicija voljnih", spremnih da pruže bezbjednosne garancije Ukrajini u budućnosti, prenio je AP.

Rusija je objavila da neće prihvatiti trupe iz zemalja NATO saveza na ukrajinskom tlu.

Volodimir Zelenski

Ukrajina

