Volodimir Zelenski ponovo smjenjuje zvaničnike

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je šefa državne službe bezbjednosti Vasila Maljuka, a na njegovo mjesto imenovao Jevhena Hmaru, bivšeg šefa Centra za specijalne operacije.

Ukaz o smjeni Maljuka objavljen je na predsjedničkoj internet stranici.

Ovim potezom Zelenski je nastavio rekonstrukciju administracije prije putovanja u Pariz, na sastanak sa ukrajinskim saveznicima.

Očekuje se da će na pariskim pregovorima učestvovati lideri oko 30 zemalja, nazvanih "koalicija voljnih", spremnih da pruže bezbjednosne garancije Ukrajini u budućnosti, prenio je AP.

Rusija je objavila da neće prihvatiti trupe iz zemalja NATO saveza na ukrajinskom tlu.