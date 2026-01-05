Volodimir Zelenski ponovo smjenjuje zvaničnike

Izvor:
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je šefa državne službe bezbjednosti Vasila Maljuka, a na njegovo mjesto imenovao Jevhena Hmaru, bivšeg šefa Centra za specijalne operacije.
Ukaz o smjeni Maljuka objavljen je na predsjedničkoj internet stranici.
Ovim potezom Zelenski je nastavio rekonstrukciju administracije prije putovanja u Pariz, na sastanak sa ukrajinskim saveznicima.
Očekuje se da će na pariskim pregovorima učestvovati lideri oko 30 zemalja, nazvanih "koalicija voljnih", spremnih da pruže bezbjednosne garancije Ukrajini u budućnosti, prenio je AP.
Rusija je objavila da neće prihvatiti trupe iz zemalja NATO saveza na ukrajinskom tlu.
