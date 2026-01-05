Opsadno stanje u Budimpešti: Svjetski šampion pronađen mrtav

Svjetski šampion u kajaku - Mikloš Dudaš, preminuo je u 34. godini. Vijest o smrti mađarskog reprezentativca potvrdio je i izvor blizak sportisti.

Kako se navodi na portalu Teleks, policija je tokom dana obavljala uviđaj kod kuće Mikloša Dudaša. Cijeli stambeni blok bio je blokiran i niko nije bio puštan u zgradu.

Budimpeštanska policija objavila je da je u ponedjeljak pronađeno tijelo 34-godišnjeg muškarca i da je ubrzo započet uviđaj.

Mikloš Dudaš je 2014. godine ostvario najveći uspjeh, pošto je 2014. godine u Moskvi sa štafetom K1(Šandor Totka, David Herić i Bence Nadaš) osvojio titulu svjetskog prvaka. Takođe, osvajao je bronzanu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu, dok je sa Svjetskog donio dva zlata i jedno srebro.

Na Svjetskom prvenstvu u štafeti 2013. godine, sezonu prije najvećeh uspjeha, bio je bronzani. Kasnije je bio i prvak na Evropskim igrama, ali mu je medalja oduzeta poslije uzorka doping testa. Još jednom je 2018. godine na planetarnoj smotri bio treći, dok je 2021. godine objavio povlačenje.