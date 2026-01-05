Logo
Large banner

Opsadno stanje u Budimpešti: Svjetski šampion pronađen mrtav

Izvor:

Telegraf

05.01.2026

16:56

Komentari:

0
Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав
Foto: cottonbro studio/Pexels

Svjetski šampion u kajaku - Mikloš Dudaš, preminuo je u 34. godini. Vijest o smrti mađarskog reprezentativca potvrdio je i izvor blizak sportisti.

Kako se navodi na portalu Teleks, policija je tokom dana obavljala uviđaj kod kuće Mikloša Dudaša. Cijeli stambeni blok bio je blokiran i niko nije bio puštan u zgradu.

дјевојчица-телефон

Zdravlje

U posljednjih desetak godina zabilježen porast kratkovidosti kod djece

Budimpeštanska policija objavila je da je u ponedjeljak pronađeno tijelo 34-godišnjeg muškarca i da je ubrzo započet uviđaj.

Mikloš Dudaš je 2014. godine ostvario najveći uspjeh, pošto je 2014. godine u Moskvi sa štafetom K1(Šandor Totka, David Herić i Bence Nadaš) osvojio titulu svjetskog prvaka. Takođe, osvajao je bronzanu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu, dok je sa Svjetskog donio dva zlata i jedno srebro.

vatrogasci

Svijet

Komandir vatrogasne brigade uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo požar

Na Svjetskom prvenstvu u štafeti 2013. godine, sezonu prije najvećeh uspjeha, bio je bronzani. Kasnije je bio i prvak na Evropskim igrama, ali mu je medalja oduzeta poslije uzorka doping testa. Još jednom je 2018. godine na planetarnoj smotri bio treći, dok je 2021. godine objavio povlačenje.

Podijeli:

Tagovi:

Budimpešta

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта урадити ако ауто проклиза?

Auto-moto

Šta uraditi ako auto prokliza?

3 h

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Ovo su najobrazovaniji pjevači na estradi: Neki od njih bili su i profesori

3 h

0
Празнична трпеза

Zdravlje

Provjereni trikovi da izbjegnete gojenje tokom prazničnih dana

3 h

0
Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

Savjeti

Badnjak nikako ne unosite u kuću preko dana: Evo gdje treba da stoji do Badnje večeri

3 h

0

Više iz rubrike

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

Svijet

Komandir vatrogasne brigade uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo požar

2 h

0
Avion

Svijet

Drama na letu: Ptica prizemljila avion

3 h

0
Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

Svijet

Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

4 h

0
Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

Svijet

Maduro izveden iz zatvora i stiže u sud u Njujorku

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner