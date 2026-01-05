Drama na letu: Ptica prizemljila avion

Izvor:
ATV
05.01.2026
15:54
Komentari:0
Avion Lufthanse na letu od Minhena do Kluža u Rumuniji morao je danas vanredno da sleti u Budimpeštu zbog sudara sa pticom.
Erbas A320 je neposredno nakon polijetanja udario u pticu, posada je odlučila da prekine let i usmjeri avion ka aerodromu List Ferenc u glavnom gradu Mađarske, potvrdila je Katalin Valentinji, zamjenica generalnog direktora aerodroma u Budimpešti, prenosi "Bild".
Region
Djeci amputirani dijelovi tijela zbog petardi
Prema informacijama lista "Merkur", u tom trenutku u avionu se nalazilo 93 putnika.
Slijetanje je prošlo bez problema i avion je sigurno dotakao pistu.
Nije bilo povrijeđenih, a bezbjednost putnika i posade, ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.
Gradovi i opštine
Raduju se neki penzioneri i studenti: Jednima 100, drugima 500 KM
Avion je potom rutinski pregledan zbog mogućih oštećenja motora i spoljašnjeg dijela.
Sudari sa pticama u avio-saobraćaju dešavaju se povremeno, ali se zahvaljujući intenzivnoj obuci pilota i strogim sigurnosnim protokolima smatraju dobro kontrolisanim.
Društvo
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu