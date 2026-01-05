Logo
Drama na letu: Ptica prizemljila avion

Avion
Foto: Pexels

Avion Lufthanse na letu od Minhena do Kluža u Rumuniji morao je danas vanredno da sleti u Budimpeštu zbog sudara sa pticom.

Erbas A320 je neposredno nakon polijetanja udario u pticu, posada je odlučila da prekine let i usmjeri avion ka aerodromu List Ferenc u glavnom gradu Mađarske, potvrdila je Katalin Valentinji, zamjenica generalnog direktora aerodroma u Budimpešti, prenosi "Bild".

петарда

Region

Djeci amputirani dijelovi tijela zbog petardi

Prema informacijama lista "Merkur", u tom trenutku u avionu se nalazilo 93 putnika.

Slijetanje je prošlo bez problema i avion je sigurno dotakao pistu.

Nije bilo povrijeđenih, a bezbjednost putnika i posade, ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

marke novac KM

Gradovi i opštine

Raduju se neki penzioneri i studenti: Jednima 100, drugima 500 KM

Avion je potom rutinski pregledan zbog mogućih oštećenja motora i spoljašnjeg dijela.

Sudari sa pticama u avio-saobraćaju dešavaju se povremeno, ali se zahvaljujući intenzivnoj obuci pilota i strogim sigurnosnim protokolima smatraju dobro kontrolisanim.

