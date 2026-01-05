Minić: Da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je božićnu čestitku Njegovoj svetosti arhiepiskopu pećkom mitropolitu beogradsko-karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu, i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim drugim pravoslavnim vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru.

- U ime Vlade Republike Srpske, i svoje, čestitam praznik Rođenja Gospoda Isusa Hrista! Želim vam da u duhu tradicije, u zdravlju i radosti proslavite praznik koji nas podsjeća na temeljne i neprolazne vrijednosti, oličene najprije u snazi porodice, u narodnoj sabornosti, slozi i uzajamnom poštovanju.

Neka bi Bogomladenac Isus Hristos, osnažio sve nas, da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i naše Republike Srpske.

S iskrenim željama upućenim na dobro pozdravljam vas vjekovnim pozdravom: MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI! - navodi se u čestitki predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.