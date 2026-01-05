Logo
Large banner

Minić: Da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i Srpske

Izvor:

ATV

05.01.2026

15:39

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je božićnu čestitku Njegovoj svetosti arhiepiskopu pećkom mitropolitu beogradsko-karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu, i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim drugim pravoslavnim vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru.

- U ime Vlade Republike Srpske, i svoje, čestitam praznik Rođenja Gospoda Isusa Hrista! Želim vam da u duhu tradicije, u zdravlju i radosti proslavite praznik koji nas podsjeća na temeljne i neprolazne vrijednosti, oličene najprije u snazi porodice, u narodnoj sabornosti, slozi i uzajamnom poštovanju.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Republika Srpska

Vipotnik: Značajan završetak izgradnje nove bolnice u Trebinju

Neka bi Bogomladenac Isus Hristos, osnažio sve nas, da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i naše Republike Srpske.

S iskrenim željama upućenim na dobro pozdravljam vas vjekovnim pozdravom: MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI! - navodi se u čestitki predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Временска прогноза

Društvo

U Srpskoj se sutra očekuje ledeni dan

4 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Srbija

Vanredna situacija zbog otežanog snabdijevanja strujom

4 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

4 h

0
Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

Društvo

Ako danas ne ispoštujete ovaj običaj, vjeruje se da vam slijedi godina bez para

4 h

0

Više iz rubrike

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Republika Srpska

Vipotnik: Značajan završetak izgradnje nove bolnice u Trebinju

4 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

4 h

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

Republika Srpska

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

4 h

0
Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

Republika Srpska

Otvorena nova bolnica u Trebinju; Istorijski dan za Republiku Srpsku

6 h

17
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner