Otvorena nova bolnica u Trebinju; Istorijski dan za Republiku Srpsku

Vrata bolnice su simbolično otvorena uz zvuke otkucaja srca. Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zahumsko-hercegovački i stonosko-primorski Dimitrije osveštao je novoizgrađenu bolnicu. Visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije, zajedno sa direktorom bolnice Nedeljkom Lambetom obišli su prostorije.

Kamen temeljac za izgradnju bolnice položio je Milorad Dodik, kao predsjednik Republike Srpske, koji prisustvuje današnjoj svečanosti zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je tokom ceremonije otvaranja nove bolnice u Trebinju da ovaj objekat predaju generacijama koje dolaze.

"Hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i molim da hroničari današnjeg dana zabilježe da je ovdje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Hvala svima vama koji ste danas došli. Sve ovo što radimo i ovo je jedan ozbiljan pristup i ozbiljna politika", rekao je Dodik.

Republika Srpska Dodik: Novi objekat bolnice u Trebinju predajemo generacijama koje dolaze

Dodik je naveo da nije bilo jednostavno izgraditi ovaj objekat.

"Ali uspjeli smo to iz vlastitih sredstava savremenim metodama", rekao je Dodik.

Podsjetio je da su danas bili u Duhovnom centru u Mrkonjićima.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je danas istorijski dan za Trebinje i Hercegovine.

"Otvaramo novu epohu. Ova bolnica znači sigurnost za naše građane. Posebni zahvalnost upućujem Vladi Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku. Hvala predsjedniku Aleksandru Vučiću i Srbiji", rekao je Ćurić.

Naveo je da će ljekari imati sada uslove dostojne njihovog poziva.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić naveo je da nova bolnica u Trebinju predstavlja veliko uspjeh.

Republika Srpska Šeranić: Nova bolnica na ponos Srpske i temelj za napredak cijelog kraja

"Pred nama je savremena bolnica koja ima sve što je potrebno. Bolnica je izgrađena sopstvenim snagama, što znači da imamo znanje i mogućnosti da uradimo ovakve objekte", istakao je Šeranić. Srpski član Predsjedništva BiH Željka

Direktor nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar", Nedeljko Lambeta poručio je na ceremoniji otvaranja ovog zdravstvenog centra da pred građanima stoji sa velikim ponosom, ne kao direktor nego kao Trebinjac, Hercegovac koji ima privilegiju da svjedoči ostvarenju jednog sna.

"Mnogi su govorili da je ovo samo san, ali taj san je postao imperativ za Trebinje. Hercegovina dobija centar po najvišim standardima. Ova ustanova garantuje sigurnost, i sa ponosom mogu reći da je san postao stvarnost", rekao je Lambeta.

Ističe da je tokom procesa gradnje pokazan veliki nivo profesionalizma, te da kompanije koje su učestvovale u izgradnji su pokazale stručnost i profesionalizam koji će ostati utkan u temelje ove bolnice.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je otvaranje Bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju jedan od pokazatelja da Republika Srpska raste, stasava i uspijeva da izađe u susret potrebama svih svojih stanovnika.

"Republika Srpska gradi planski, strateški. Gradi objekte u oblasti zdravstva, kao što je to slučaj sa svim drugim oblastima. Srpska se oslanja na sopstvene kapacitete i izlazi u susret potrebama naših građana", rekla je Cvijanovićeva na konferenciji za novinare.

Ona je izrazila zadovoljstvo što će zdravstveni radnici u Trebinju imati neuporedivo bolje uslove nego do sada, ali isto tako i što će pacijenti imati uslove da borave u uređenom prostoru sa opremom posljednje generacije.

Cvijanovićeva je zahvalila i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ističući da njegovo prisustvo današnjoj svečanosti pokazuje da se Srbija raduje uspjesima Republike Srpske, kao što se i Srpska raduje uspjesima Srbije.

Na ponos Republike Srpske vlastitim kapacitetima završena je i otvorena nova bolnica u Trebinju, rekao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.

"Srpska daje maksimalan kapacitet za zdravlje naših građana", naveo je Minić na konferenciji za novinare.

Istakao je da je Vlada Srpske u zadnje dvije godine izdvojila 140 miliona KM za zdravstvo.

"Primarna i sekundarna zdravstvena zaštita je na izuzetno visokom nivou", naveo je Minić.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić rekao je da će najveće benefite imati pacijenti.

"Drago mi je što su danas sa nama naša braća iz Srbije i Crne Gore i što sa nama dijele ovu radost", izjavio je Stevandić.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da novi objekat bolnice u Trebinju služi na ponos cijeloj Republici Srpskoj, ali i regionu.

"Vjerujem da nam je budućnost zajednička. Ovaj primjer pokazuje da svi trebamo raditi na korist naroda", rekao je Mandić.

Uz izgradnju nekoliko novih, ulagano je i u modernizaciju postojećih bolnica i zdravstvenih objekata, a biće nastavljena i u narednom periodu.