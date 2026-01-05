Zvaničnici Srpske i Srbije stigli u novoizgrađeni objekat trebinjske bolnice

Najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije stigli su u Trebinje, gd‌je će danas svečano biti otvorena nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar", u koju je uloženo više od 120 miliona KM.

Kamen temeljac za izgradnju bolnice položio je Milorad Dodik, kao predsjednik Republike Srpske, koji će prisustvovati današnjoj svečanosti zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Svečanom otvaranju prisustvovaće i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, brojni drugi zvaničnici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.

Emisije Prenos: Otvaranje bolnice Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar u Trebinju

Novi bolnički kompleks rezultat je jasne strateške vizije i opred‌jeljenja rukovodstva Republike Srpske da ulaže u zdravlje ljudi, sigurnost zajednice i ravnomjeran razvoj svih krajeva Srpske.

Gradnja bolnice u trebinjskom naselju Pridvorci počela je polaganjem kamena temeljca u junu 2023. godine, a ta investicija koštala je više od 128.000.000 KM.

Nova bolnica u Trebinju opremljena je najsavremenijom medicinskom opremom, prostire se na 41.080 metara kvadratnih uređene površine.

Sa više od 20 službi i od‌jeljenja, 223 kreveta i savremenom medicinskom opremom, pacijentima će biti dostupna zdravstvena zaštita na najvišem nivou.