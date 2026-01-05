Program obilježavanja Dana Republike - Svečani defile kao kruna svečanosti

Svečanim defileom ulicama Banjaluke, u kojem će tradicionalno učestvovati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oko 2.000 učesnika iz civilnog sektora, Republika Srpska će 9. januara obilježiti Dan Republike, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Kako se navodi, defile koji iz godine u godinu okuplja institucije i građane, predstavlja simbol jedinstva, uređenosti i snage Republike Srpske, te centralni događaj svečanosti povodom njenog najznačajnijeg praznika.

Obilježavanje Dana Republike i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata ove godine odvijaće se kroz višednevni program, od 5. do 10. januara, nizom svečanih, memorijalnih i kulturnih događaja širom Republike Srpske. Program je osmišljen tako da obuhvati sjećanje, poštovanje prema žrtvama, ali i jasnu poruku trajanja i stabilnosti.

Svečanosti počinju danas polaganjem vijenca u Modriči na spomen-obilježje Milanu Jeliću, nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske, koje je predviđeno u 12.00 časova.

Centralni program u Banjaluci nastavlja se 8. januara polaganjem vijenaca na više spomen-obilježja posvećenih palim borcima i žrtvama, kao i otvaranjem Spomen-obilježja borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u 15.00 časova.

Istog dana biće održana i svečana akademija koja je predviđena u 17.00 časova, kao i svečani prijem u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske od 18.00 časova.

Na Dan Republike, 9. januara, biće služena Sveta arhijerejska liturgija u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, nakon čega će vijenci biti položeni na srpskom vojničkom groblju "Novi Zejtinlik" u Sokocu.

Svečani defile, koji će biti održan od 12.00 časova na Trgu Krajine ostaje centralni događaj dana, kao snažan simbol institucionalne snage i građanskog zajedništva.

Program obilježavanja biće nastavljen i 10. januara u Brčko distriktu, gdje će biti položeni vijenci i održana svečana akademija u 12.00 časova, čime se naglašava značaj Republike Srpske za sve njene građane, bez obzira na mjesto življenja.

Ovim programom, Republika Srpska i 2026. obilježava Dan Republike dostojanstveno i organizovano, spajajući sjećanje i savremenost, tradiciju i odgovornost, te šaljući jasnu poruku da je 9. januar dan zajedništva, mira i institucionalne snage, poručeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.