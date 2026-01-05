Dodik u Mrkonjićima, dočekao ga mitropolit Dimitrije

05.01.2026
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Mrkonjiće, rodno mjesto Svetog Vasilija Ostroškog, gdje će dočekati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Dodika je u Mrkonjićima dočekao Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije.
Cvijanović: Nova bolnica u Trebinju veliki događaj za zdravstveni sistem Srpske
Dodik i Vučić obići će pravoslavni duhovni centar u Popovom polju, za čiju izgradnju je 800.000 KM obezbijedila Vlada Srbije.
Ovo zdanje sagrađeno je na temeljima rodne kuće i zemlje Svetog Vasilija.
Dodik i Vučić prisustvovaće danas svečanom otvaranju novoizgrađene bolnice u Trebinju.
