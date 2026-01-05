Logo
Autoputevi Srpske: Svi pravci prohodni, saobraćaj bez zastoja

05.01.2026

10:35

Аутопутеви Српске: Сви правци проходни, саобраћај без застоја
Foto: RTRS

U Republici Srpskoj dionice autoputeva su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja i ograničenja, rečeno je u preduzeću Autoputevi Republike Srpske.

Iz ovog preduzeća su naveli da su ekipe zimske službe preduzeća "Kozaraputevi" neprekidno na terenu, posipaju so i sve dionice su prohodne.

"Pozivamo vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa i na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme", navedeno je iz Autoputeva za Srnu.

Zimska služba u pripravnosti je od 15. novembra prošle do 15. marta ove godine i ekipe neprekidno dežuraju tokom 24 časa.

Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorava: Dolaze teške godine

Iz Autoputeva su podsjetili da je za rad zimske službe u periodu 2025/2026. godine obezbijeđeno 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih vozila, 10 putničkih vozila i dvije cisterne.

