Autoputevi Srpske: Svi pravci prohodni, saobraćaj bez zastoja

U Republici Srpskoj dionice autoputeva su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja i ograničenja, rečeno je u preduzeću Autoputevi Republike Srpske.
Iz ovog preduzeća su naveli da su ekipe zimske službe preduzeća "Kozaraputevi" neprekidno na terenu, posipaju so i sve dionice su prohodne.
"Pozivamo vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa i na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme", navedeno je iz Autoputeva za Srnu.
Zimska služba u pripravnosti je od 15. novembra prošle do 15. marta ove godine i ekipe neprekidno dežuraju tokom 24 časa.
Iz Autoputeva su podsjetili da je za rad zimske službe u periodu 2025/2026. godine obezbijeđeno 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih vozila, 10 putničkih vozila i dvije cisterne.
