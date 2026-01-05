Logo
Danas parastos Srbima ubijenim na Božić u Kravici

ATV

05.01.2026

Данас парастос Србима убијеним на Божић у Кравици
Foto: ATV

U Kravici kod Bratunca danas će biti služen parastos povodom obilježavanja 33 godine od velikog srpskog stradanja u tom mjestu na Božić.

Parastos će biti služen za 163 Srba iz ovog mjesta i susjednih zaselaka stradalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, od kojih su njih 49 ubile muslimanske snage iz Srebrenice, 7. januara 1993. godine.

Predviđeno je i polaganje cvijeća uz spomen-krst u Kravici za 3.267 poginulih srpskih civila i boraca iz srednjeg Podrinja i Birča u proteklom ratu.

Паре, марке

BiH

Penzioneri danas iščekuju poštara: Počinje isplata

Muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića, uz pomoć jedinica sa bratunačkog, vlaseničkog i zvorničkog područja vršile su progon i ubistva srpskog stanovništva i uništavale imovinu tokom cijele 1992. godine.

