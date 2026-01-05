Otvaranje nove bolnice u Trebinju "Sveti arhiđakon Stefan-9.januar"

Izvor:
ATV
05.01.2026
06:56
Komentari:1
U Trebinju će danas, u okviru programa obilježavanja Dana Republike Srpske, biti otvorena nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar".
Izgrađena za samo dvije i po godine i vrijedna 128 miliona maraka, ova bolnica dio je velikog investicionog ciklusa, u okviru kojeg su značajna sredstva izdvojena za zdravstveni sektor Republike Srpske.
Uz izgradnju nekoliko novih, ulagano je i u modernizaciju postojećih bolnica i zdravstvenih objekata, a biće nastavljena i u narednom periodu.
Društvo
Danas je Tucindan: Zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu
Svečanom otvaranju nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar", koje je predviđeno je za 12.00 časova, prisustvovati će visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije, među kojima predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Region
3 h0
Svijet
11 h0
Republika Srpska
16 h7
Republika Srpska
19 h0
Republika Srpska
19 h3
Republika Srpska
20 h2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu