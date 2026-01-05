Otvaranje nove bolnice u Trebinju "Sveti arhiđakon Stefan-9.januar"

U Trebinju će danas, u okviru programa obilježavanja Dana Republike Srpske, biti otvorena nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar".

Izgrađena za samo dvije i po godine i vrijedna 128 miliona maraka, ova bolnica dio je velikog investicionog ciklusa, u okviru kojeg su značajna sredstva izdvojena za zdravstveni sektor Republike Srpske.

Uz izgradnju nekoliko novih, ulagano je i u modernizaciju postojećih bolnica i zdravstvenih objekata, a biće nastavljena i u narednom periodu.

Svečanom otvaranju nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar", koje je predviđeno je za 12.00 časova, prisustvovati će visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije, među kojima predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.