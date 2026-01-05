Logo
Large banner

Otvaranje nove bolnice u Trebinju "Sveti arhiđakon Stefan-9.januar"

Izvor:

ATV

05.01.2026

06:56

Komentari:

1
Отварање нове болнице у Требињу "Свети архиђакон Стефан-9.јануар"
Foto: ATV

U Trebinju će danas, u okviru programa obilježavanja Dana Republike Srpske, biti otvorena nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar".

Izgrađena za samo dvije i po godine i vrijedna 128 miliona maraka, ova bolnica dio je velikog investicionog ciklusa, u okviru kojeg su značajna sredstva izdvojena za zdravstveni sektor Republike Srpske.

Uz izgradnju nekoliko novih, ulagano je i u modernizaciju postojećih bolnica i zdravstvenih objekata, a biće nastavljena i u narednom periodu.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Društvo

Danas je Tucindan: Zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

Svečanom otvaranju nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar", koje je predviđeno je za 12.00 časova, prisustvovati će visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije, među kojima predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.

Podijeli:

Tagovi:

Trebinje

Bolnica u Trebinju

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Данас је Туциндан: Зашто је важно вратити све дугове и спремити печеницу

Društvo

Danas je Tucindan: Zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

3 h

0
Гром ударио групу од 150 људи на фестивалу, има мртвих и повријеђених

Svijet

Grom udario grupu od 150 ljudi na festivalu, ima mrtvih i povrijeđenih

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijan ispred kafane izvadio luk i strijelu

3 h

0
Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

Svijet

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

11 h

0

Više iz rubrike

Додик: Изградња нове болнице у Требињу - још једна важна побједа Српске

Republika Srpska

Dodik: Izgradnja nove bolnice u Trebinju - još jedna važna pobjeda Srpske

16 h

7
Будимир: У дефилеу ће учествовати 14 ешалона МУП-а и 11 моторизованих

Republika Srpska

Budimir: U defileu će učestvovati 14 ešalona MUP-a i 11 motorizovanih

19 h

0
Обављена проба свечаног дефилеа: Припреме за Дан Републике у пуном јеку

Republika Srpska

Obavljena proba svečanog defilea: Pripreme za Dan Republike u punom jeku

19 h

3
Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

20 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

49

Požalio se da mu nije dobro, pa se srušio i umro

09

45

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

09

38

Stiže zaslužena nagrada: Ova 3 znaka konačno pune novčanike do vrha

09

32

Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

09

32

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner