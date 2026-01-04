Dodik: Izgradnja nove bolnice u Trebinju - još jedna važna pobjeda Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je izgradnja nove bolnice u Trebinju još jedna važna pobjeda Republike Srpske.

"To je pobjeda svih nas koji smo učestvovali u ovoj projektu od ideje do realizacije. Nikada nije lako, ali smo uspjeli da sklopimo sve neophodne elemente", rekao je Dodik.

On je naglasio da je nova bolnica zajednički uspjeh Trebinja, Srpske i Srbije, te izrazio zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što podržava sve projekte u Republici Srpskoj.

"Sa predsjednikom Vučićem sutra ćemo u Mrkonjićima obići sve ono što je izgrađeno zahvaljujući donaciji Vlade Srbije, a onda ćemo prisustvovati otvaranju bolnice", rekao je Dodik te istakao da će Republika Srpska i Srbija nastaviti dalje da sarađuju.

Zahvalio se predsjedniku Vučiću što je izdvojio vrijeme da prisustvuje ovoj svečanosti.

"Želim da ga dočekamo na najbolju mogući način. Pozivam i sve građane da prisustvuju otvaranju bolnice i da zajedno obilježimo ovu veliku pobjedu", rekao je Dodik.

On je zahvalio svima koji su učestvovovali u projektu izgradnje nove bolnice, prije svega institucijama Srpske koji su obezbijedile projekte i finansiranje i gradu Trebinju koji je pružio infrastrukturne i druge usluge.

Naglasio je i da akademik Predrag Peško bdio nad ovim projektom i bio nosilac osnovnih ideja.

Dodik je izrazio zahvalnost i domaćoj firmi koja je izvođač radova, a čiji je vlasnik imao ambiciju da kroz izvođenje projekta ostavi Trebinju nešto što je važno.

"Izvođač radova je umanjio dogovoren iznos za 400.000 KM, što znači da nije bilo prekoračenja sredstava. Osim toga, poklonio je bolnici i aparaturu koja košta više miliona KM", rekao je Dodik.