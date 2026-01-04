Logo
Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

04.01.2026

13:35

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје
Foto: ATV

Republika Srpska se uvijek radovala svakom graditeljskom uspjehu Srbije, naveo je lider SNSD Milorad Dodik.

"Zadovoljstvo je što će se otvaranju nove bolnice u Trebinju, velikom uspjehu Republike Srpske, zajedno sa nama sutra radovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pred nama su još mnogi uspjesi, mnoge pobjede, mnogo radosti. Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje", poručio je Dodik.

Milorad Dodik

Republika Srpska

