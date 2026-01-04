Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

"Zadovoljstvo je što će se otvaranju nove bolnice u Trebinju, velikom uspjehu Republike Srpske, zajedno sa nama sutra radovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pred nama su još mnogi uspjesi, mnoge pobjede, mnogo radosti. Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje", poručio je Dodik.