Župljanin: Srpska - najveća svetinja koju će srpski narod čuvati

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske /VRS/ Slobodan Župljanin poručio je da je Srpska kao najveća vrijednost odbranjena u proteklom ratu i da će je srpski narod kao najveću svetinju čuvati sa još više ljubavi i patriotizma.

"Republika Srpska je stvorena u miru, odbranjena i sačuvana u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i razvijana 34 godine", rekao je Župljanin Srni, povodom predstojećeg obilježavanja Dana Republike Srpske.

Župljanin ističe da je Republika Srpska stvorena u miru 9. januara 1992. godine kao plebiscitarni izraz volje srpskog naroda.

On je podsjetio da je Republika Srpska proteklih godina osporavana i bila predmet napada neprijatelja srpskog naroda koje čine političke elite u Federaciji BiH, neke strane ambasade u BiH, OHR i dio retrogradnih snaga u samoj Srpskoj.

Prema njegovim riječima, danas su ti napadi intenzivirani i poprimaju nove oblike i metode.

"Zato je važno da Republika Srpska i srpske patriotske snage još odlučnije nastave da štite Republiku Srpsku, njenu imovinu i institucije svim raspoloživim demokratskim sredstvima, kako bi se Srpska i dalje razvijala u uslovima mira i stabilnosti", istakao je Župljanin.

On je rekao da će se Dan Republike - 9. januar proslavljati sve dok postoji srpski narod na ovim prostorima.

"Republika Srpska nema alternativu i to moraju da shvate svi oni koji je napadaju i koji bi da je ukinu. Poručujemo im da te snove nikada neće dosanjati!", naglasio je Župljanin.

On je rekao da će ove godine će obilježavanje Dana Republike uveličati veliki broj nekadašnjih pripadnika Vojske Republike Srpske, srpskih patriota koji su najzaslužniji za odbranu Srpske.

Republika Srpska ''Republika Srpska naše najveće dobro, čuvati je i poštovati''

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

"Republika Srpska majka junaka", slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.