Da li će biti zabranjeno pušenje u zatvorenom?

Autor:

Marijana Iveljić

25.01.2026

19:25

Foto: ATV

Pušenja će biti u zatvorenom prostoru, a možda i neće. Potrebne su dodatne konsultacije sa predlagačima zakona i unapređenja predloženih rješenja. Važno je da se u zakonu, između ostalog ne odustane od "imitatora duvana" koji najviše privlače najmlađu populaciju, poruka je onih koji su učestvovali u kreiranju Zakona.

"Mislim na zagrijane proizvode, na proizvodu koji puštaju pare. Vi sada u svijetu vidite u nekim zemljama, prodavnice koje su šarene, koje su namijenjene isključivo za mlađu populaciju da ti imitatori duvana koji uopšte nisu neškodljivi budu vrlo pristupačni i neškodljivi za omladinu. Mislim da bi to bio veliki iskorak, pogotovo što u toj javnoj raspravi na par mjesta je rečeno da jedan dio sredstava od cigareta bude usmjeren u zdravstvo za liječenje možda najvećih bolesnika, ali bilo gdje da se usmjeri u zdravstvo donijeće određenu korist", kaže Mirko Stanetić, predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske.

Zakon o zaštiti od duvanskih proizvoda ima određeni vremenski period prilagođavanja prostora i potreba. nerijetko zabrinuti da će gosti pušači izbjegavati no smoking lokale,ugostitelji imaju svoje dodatne zahtjeve.

"Treba da se priča sa vlasnicima ugostiteljskih lokala. Treba da se priča sa ljudima iz Nevesinja, Zvornika, Novog Grada da čujemo njihovo mišljenje kako će se to odraziti na poslovanje. Problem je što mi ispred Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma smatramo da zakon treba da se donese, ali ne baš ovako striktno i ne baš ovako radikalni da budemo. Mi smo u regionu najradikalniji", rekao je Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma

Nije iznenađenje što će se o zakonu o zaštiti od duvanskih proizvoda ponovo raspravljati. Ustav Republike Srpske daje mogućnost da određena zakonska rješenja vrati na ponovno razmatranje.

"Nerijetko Nacrt Zakona usvajamo po principu prijedloga po hitnom postupku zbog njegove važnosti i što brže primjene. Neki od tih Zakona su ovaj Zakon o zaštiti stanovništva od duvanskih proizvoda imali formu Nacrta, forma prijedloga se u nekim stvarima razlikovala i to je jedna procedura gdje najčešće kroz javne rasprave ili stručne rasprave maksimalno uvažimo i taj glas struke i javnog mnjenja unutar Republike Srpske, ponavljam još jednom da bi taj konačan tekst Zakona koji je vrlo ozbiljna stvar bio što bolji", kaže Mladen Ilić, predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske.

Obezbijediti punu zaštitu nepušača, smanjiti mogućnost proizvoljnog tumačenja i selektivne primjene, uvesti postepenu i razumnu kaznenu politiku i omogućiti jasne standarde koji se mogu dosljedno provesti u praksi - glavni su ciljevi Zakona o zaštiti stanovništva od duvanskih proizvoda koji je vraćen u ponovnu proceduru.

Komentari (1)
