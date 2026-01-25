Logo
Cvijanović: Sigurna sam da će i ova posjeta Izraelu doprinijeti jačanju naših odnosa

Izvor:

ATV

25.01.2026

16:54

Komentari:

0
Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа
Foto: SRNA

Naši v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovali su u posjetu Izraelu, navela je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

"Republika Srpska i Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani su neraskidivim istorijskim vezama i iskrenim prijateljstvom. Sigurna sam da će i ova posjeta doprinijeti jačanju naših odnosa sa Izraelom!", napisala je Cvijanović na Iks-u.

