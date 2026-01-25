Cvijanović: Sigurna sam da će i ova posjeta Izraelu doprinijeti jačanju naših odnosa

Izvor:
Naši v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovali su u posjetu Izraelu, navela je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.
"Republika Srpska i Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani su neraskidivim istorijskim vezama i iskrenim prijateljstvom. Sigurna sam da će i ova posjeta doprinijeti jačanju naših odnosa sa Izraelom!", napisala je Cvijanović na Iks-u.
Naši @MiloradDodik i Ana Trišić Babić doputovali su u posjetu Izraelu. Republika Srpska i Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani su neraskidivim istorijskim vezama i iskrenim prijateljstvom. Sigurna sam da će i ova posjeta doprinijeti jačanju naših odnosa sa Izraelom!… pic.twitter.com/LTgrmajTlz— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 25, 2026
