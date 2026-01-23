Cvijanović: Sarajevski i strani globalisti izazivaju krizu uz asistenciju opozicije iz Srpske

23.01.2026
19:07
Komentari:6
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je namjera sarajevskih i stranih globalista da izazovu institucionalnu krizu i destabilizaciju Republike Srpske i da im u tome uporno asistira i opozicija iz Republike Srpske.
Cvijanovićeva je rekla da je nakon današnje odluke krnjeg Ustavnog suda BiH da je Sarajevo još jednom pokazalo da je faktor nestabilnosti i glavni generator kriza u BiH.
"Globalistička glasačka mašinerija u Ustavnom sudu BiH koju čine bošnjačke i evropske sudije ne odustaje od obračuna sa Republikom Srpskom i njenim suverenistički nastrojenim institucijama", napisala je Cvijanovićeva na "Iksu".
Cvijanovićeva je istakla da je Republika Srpska ponovo dokazala da je garant stabilnosti, koja je očuvana zahvaljujući mudrom i proaktivnom djelovanju.
"Krajnje je vrijeme da i sa druge strane prevlada razum, ali i da konačno shvate da Republika Srpske jeste i biće uvijek korak ispred onih koji joj žele zlo", naglasila je Cvijanovićeva.
Krnji Ustavni sud danas je donio odluku kojom smatra da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavan".
