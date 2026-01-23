Logo
Cvijanović: Sarajevski i strani globalisti izazivaju krizu uz asistenciju opozicije iz Srpske

23.01.2026

19:07

Цвијановић: Сарајевски и страни глобалисти изазивају кризу уз асистенцију опозиције из Српске
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je namjera sarajevskih i stranih globalista da izazovu institucionalnu krizu i destabilizaciju Republike Srpske i da im u tome uporno asistira i opozicija iz Republike Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da je nakon današnje odluke krnjeg Ustavnog suda BiH da je Sarajevo još jednom pokazalo da je faktor nestabilnosti i glavni generator kriza u BiH.

"Globalistička glasačka mašinerija u Ustavnom sudu BiH koju čine bošnjačke i evropske sudije ne odustaje od obračuna sa Republikom Srpskom i njenim suverenistički nastrojenim institucijama", napisala je Cvijanovićeva na "Iksu".

Cvijanovićeva je istakla da je Republika Srpska ponovo dokazala da je garant stabilnosti, koja je očuvana zahvaljujući mudrom i proaktivnom djelovanju.

"Krajnje je vrijeme da i sa druge strane prevlada razum, ali i da konačno shvate da Republika Srpske jeste i biće uvijek korak ispred onih koji joj žele zlo", naglasila je Cvijanovićeva.

Krnji Ustavni sud danas je donio odluku kojom smatra da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavan".

Željka Cvijanović

Vlada Republike Srpske

