Kovačević: Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Srpske!

Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Republike Srpske, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Naravno da smo to znali i da smo na vrijeme donijeli potrebne odluke kako bi sačuvali institucionalnu stabilnost Srpske. Samo vi napadajte, ali pobijediće Srpska!", objavio je Kovačević na "Iksu" povodom ocjene krnjeg Ustavnog suda BiH da prethodna Vlada Srpske nije "ustavna".