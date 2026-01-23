Kovačević: Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Srpske!

Izvor:
SRNA
23.01.2026
17:36
Komentari:0
Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Republike Srpske, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
"Naravno da smo to znali i da smo na vrijeme donijeli potrebne odluke kako bi sačuvali institucionalnu stabilnost Srpske. Samo vi napadajte, ali pobijediće Srpska!", objavio je Kovačević na "Iksu" povodom ocjene krnjeg Ustavnog suda BiH da prethodna Vlada Srpske nije "ustavna".
Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Republike Srpske!— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) January 23, 2026
Naravno da smo to znali i da smo na vrijeme donijeli potrebne odluke kako bi sačuvali institucionalnu stabilnost Srpske.
Samo vi napadajte, ali POBIJEDIĆE SRPSKA! pic.twitter.com/P2z64bbkJD
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
21
22
21
15
21
03
21
02
20
55
Trenutno na programu