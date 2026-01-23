Logo
Large banner

Kovačević: Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Srpske!

Izvor:

SRNA

23.01.2026

17:36

Komentari:

0
Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!
Foto: ATV/ Branko Jović

Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Republike Srpske, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Naravno da smo to znali i da smo na vrijeme donijeli potrebne odluke kako bi sačuvali institucionalnu stabilnost Srpske. Samo vi napadajte, ali pobijediće Srpska!", objavio je Kovačević na "Iksu" povodom ocjene krnjeg Ustavnog suda BiH da prethodna Vlada Srpske nije "ustavna".

Podijeli:

Tagovi:

Radovan Kovačević

Republika Srpska

Ustavni sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милена Радуловић, глумица

Kultura

Milena Radulović se prvi put oglasila nakon smrti Mike Aleksića

4 h

1
Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

Nauka i tehnologija

Šokantni podaci: Grok stvorio tri miliona seksualizovanih slika za 11 dana

4 h

0
Нермин Никшић завршио у болници

BiH

Nermin Nikšić završio u bolnici

4 h

0
Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

Scena

Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

4 h

0

Više iz rubrike

Поповић: Уставни суд није надлежан, нема спорних одлука Владе

Republika Srpska

Popović: Ustavni sud nije nadležan, nema spornih odluka Vlade

3 h

0
Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

Republika Srpska

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

4 h

0
Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Nastavljen "pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH bez srpskih sudija

4 h

0
Којић: Одлука крњег Уставног суда нема никакву правну снагу у Српској

Republika Srpska

Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

21

15

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

21

03

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

21

02

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

20

55

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner