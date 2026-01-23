Logo
Šokantni podaci: Grok stvorio tri miliona seksualizovanih slika za 11 dana

Izvor:

Agencije

23.01.2026

17:23

Komentari:

0
Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана
Foto: Tanjug / AP / Noah Berger

Četbot Grok na platformi Iks generisao je tri miliona seksualizovanih slika za samo 11 dana, uključujući i hiljade koje prikazuju djecu, pokazuje nova studija.

Evropska regulatorna tijela još nisu odlučila kako da reaguju na nagli porast ovakvih dipfejk sadržaja na toj platformi, prenosi danas Politiko.

iks tviter

Nauka i tehnologija

Grok više neće da "svlači" žene? Ili treba samo da se plati

Studijom Centra za suzbijanje digitalne mržnje analiziran je uzorak od 20.000 objava sa Grokovog naloga na Iksu, od ukupno 4,6 miliona objava objavljenih u periodu od 11 dana.

Utvrđeno je da je 65 odsto analiziranog uzorka činilo seksualizovane slike, dok je 0,5 odsto prikazivalo djecu.

Funkcija Groka za generisanje slika postala je viralna krajem 2025. godine, naročito zbog mogućnosti „skidanja odjeće“ sa osoba na fotografijama, navodi Politiko.

Platforma Iks je preduzela određene korake kako bi ograničila ovu funkciju 9. januara, a zatim ponovo 14. januara, prenosi Tanjug.

Evropska komisija, koja je nadležna za sprovođenje Zakona o digitalnim uslugama – koji obuhvata velike platforme poput Iksa – kao i Zakona EU o vještačkoj inteligenciji, razmatra kako da reaguje.

Nova istraga o četbotu Grok, u okviru regulative koja se odnosi na društvene mreže, trenutno je u pripremi.

Platforma Iks u vlasništvu Ilona Maska već je kažnjavana, a Evropska komisija protiv kompanije vodi više paralelnih istraga.

Evropska unija takođe razmatra zabranu aplikacija sa vještačkom inteligencijom koje prikazuju nago tijelo, što se može, ali i ne mora odnositi na alate opšte namjene poput Groka.

