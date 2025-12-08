Logo
Tramp: Izricanje kazne Iksu ne može da se opravda

SRNA

SRNA

08.12.2025

22:19

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je kazna od 120 miliona evra koju su regulatori EU izrekli društvenoj mreži Iks Ilona Maska "gadna" i da ne shavata kako taj potez može da se opravda.

''Evropa ide u lošem pravcu. Ne vidim kako mogu to da urade'' rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

On je dodao da će tokom dana dobiti potpun izvještaj o kazni koju je EU izrekla društvenoj mreži.

Putin Tramp

Svijet

Peskov: Nema razgovora o sastanku Trampa i Putina prije Nove godine

Tramp je rekao da ga Mask nije pozvao da zatraži pomoć po tom pitanju i da "Evropa mora da bude oprezna".

Regulatorno tijelo EU kaznilo je Iks sa 120 miliona evra zbog kršenja digitalnih propisa evropskog bloka o transparentnosti.

