Tramp: Izricanje kazne Iksu ne može da se opravda

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je kazna od 120 miliona evra koju su regulatori EU izrekli društvenoj mreži Iks Ilona Maska "gadna" i da ne shavata kako taj potez može da se opravda.

''Evropa ide u lošem pravcu. Ne vidim kako mogu to da urade'' rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

On je dodao da će tokom dana dobiti potpun izvještaj o kazni koju je EU izrekla društvenoj mreži.

Tramp je rekao da ga Mask nije pozvao da zatraži pomoć po tom pitanju i da "Evropa mora da bude oprezna".

Regulatorno tijelo EU kaznilo je Iks sa 120 miliona evra zbog kršenja digitalnih propisa evropskog bloka o transparentnosti.