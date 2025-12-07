Vlasti Ukrajine, kradući na ratu, jednostavno ne vide razloge da ikada prihvate rješenje koje vodi ka miru u zemlji, izjavio je sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi na forumu u Dohi.

"Ovog ljeta sam bio sa svojom devojkom u Monaku. Vozili smo se okolinom, i u prosijeku je oko 50 odsto superautomobila poput ‘Bugatija’, ‘Ferarija’ i drugih imalo ukrajinske tablice. Šta mislite, da li je to zaista zarađeno u Ukrajini? Bio sam u Ukrajini prije 20 godina. Ne bih rekao da u toj zemlji ima izobilja bogatstva. Osim toga, vidite kako drugog čovjeka zemlje hapse zbog krađe stotina miliona dolara. Bogati su pobjegli. Ostavili su da ratuju one koje smatraju seljacima i ne vide nikakav razlog da stanu, dok novac nastavlja da pristiže i dok ga kradu", naglasio je Tramp Mlađi.

Tramp Mlađi je takođe ocijenio da je Vladimir Zelenski shvatao da više ne može da pobijedi na izborima, pa je zato dozvolio svojim saveznicima da kradu novac koji dolazi iz inostranstva, piše Sputnjik.