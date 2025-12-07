Logo
Large banner

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

Izvor:

Sputnjik

07.12.2025

13:46

Komentari:

0
Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли
Foto: Printscreen/Youtube/FOX 5

Vlasti Ukrajine, kradući na ratu, jednostavno ne vide razloge da ikada prihvate rješenje koje vodi ka miru u zemlji, izjavio je sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi na forumu u Dohi.

"Ovog ljeta sam bio sa svojom devojkom u Monaku. Vozili smo se okolinom, i u prosijeku je oko 50 odsto superautomobila poput ‘Bugatija’, ‘Ferarija’ i drugih imalo ukrajinske tablice. Šta mislite, da li je to zaista zarađeno u Ukrajini? Bio sam u Ukrajini prije 20 godina. Ne bih rekao da u toj zemlji ima izobilja bogatstva. Osim toga, vidite kako drugog čovjeka zemlje hapse zbog krađe stotina miliona dolara. Bogati su pobjegli. Ostavili su da ratuju one koje smatraju seljacima i ne vide nikakav razlog da stanu, dok novac nastavlja da pristiže i dok ga kradu", naglasio je Tramp Mlađi.

Милорад Којић

Republika Srpska

Kojić: Konaković vrši mobing i diskriminaciju u MIP-u

Tramp Mlađi je takođe ocijenio da je Vladimir Zelenski shvatao da više ne može da pobijedi na izborima, pa je zato dozvolio svojim saveznicima da kradu novac koji dolazi iz inostranstva, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp Junior

korupcija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пожар у ноћном клубу

Svijet

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

25 min

0
Паре новац

Zanimljivosti

Znakovi koji će najviše zarađivati u novoj godini

26 min

0
Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у

Republika Srpska

Kojić: Konaković vrši mobing i diskriminaciju u MIP-u

30 min

0
Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

Zdravlje

Šokantni snimci iz evropske bolnice: Hodnici prepuni zaraženih na nosilima

33 min

0

Više iz rubrike

Пожар у ноћном клубу

Svijet

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

25 min

0
Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

Svijet

Rubio: Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli

42 min

0
Ниске бројке: Руси смањују потрошњу алкохола

Svijet

Niske brojke: Rusi smanjuju potrošnju alkohola

44 min

0
Медведев: Ажурирана стратегија САД личи на заокрет огромног брода

Svijet

Medvedev: Ažurirana strategija SAD liči na zaokret ogromnog broda

45 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

13

51

Izbjegavajte ove četiri namirnice ako imate više od 40 godina

13

48

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

13

46

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

13

44

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner