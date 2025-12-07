Logo
Kojić: Konaković vrši mobing i diskriminaciju u MIP-u

Izvor:

SRNA

07.12.2025

13:39

Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у
Foto: ATV

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković vrši mobing i diskriminaciju problematizovanjem obilježavanja vjerskih praznika Srba, te želi da svoje politike usmjeri na potpunu radikalizaciju, smatra poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić je istakao da bi Konaković kao visokopozicionirani političar trebalo da smanjuje takve vrste diskriminacije i utiče da se one ne pojavljuju, ali da radi upravo suprotno i dodatno ih potpiruje.

"U ovoj situciji vidimo da se diskriminacija Srba kakva je bila devedesetih godina kada su čak i brutalno ubijani u Sarajevu danas radi na drugi način", rekao je Kojić Srni.

Доктор болница

Zdravlje

Šokantni snimci iz evropske bolnice: Hodnici prepuni zaraženih na nosilima

Dodao je da je diskriminacija devedesetih bila zasnovana na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, a da se i danas vidi da Konaković na vjerskoj i nacionalnoj osnovi želi da ospori prava Srba zaposlenih u smislu da zadovoljavajući vjerske potrebe imaju pravo na naknadu u instituciji u kojoj je ministar.

On je upitao kako će na sve ovo reagovati EU i pojedine ambasade u BiH, kao i da li će uopšte reagovati na diskriminaciju koju Srbi u Sarajevu doživljavaju preko 30 godina.

"Vjerovatno će to biti sporadično ili ćutanje, a ne bi smjelo da bude ni sporadično ni ćutanje. Imajući ponovo u vidu njegovu poziciju to bi trebalo da na određen način bude sankcionisano", naglasio je Kojić.

Milorad Kojić

