Logo
Large banner

Kako se računa procenat za koji će rasti penzije u Srpskoj?

07.12.2025

11:25

Komentari:

0
Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?
Foto: ATV

Vlast u Republici Srpskoj najavila je rast penzija za 6,25 posto i u nastavku teksta objasnićemo kako se došlo do tog procenta.

Zakonom o PIO Republike Srpske predviđeno je da se u januaru svake godine vrši redovno usklađivanje penzija. To usklađivanje radi se na principu 50 posto prosječne plate u prethodnoj godini i 50 posto rast cijena na malo.

Ti podaci dobijaju se od Republičkog zavoda za statistiku.

Ротација полиција

Svijet

Ubio ženu naočigled djece nasred ulice, sinovi ga potom krvnički šutirali

Ako se ti parametri uzmu u obzir računica je sljedeća. U prvih deset mjeseci ove godine plata je rasla sa 1.404 KM koliko je iznosila prošle godine na 1.520 KM koliko iznosi sada. To je rast od 8,3 posto.

Dalje rast cijena na malo u ovoj godini u odnosu na prošlu iznosio je 4,1 posto.

Kada se zbroje te dvije veličine, rast plata od 8,3 posto i rast cijena na malo 4,1 posto dođemo do 12,4 posto. Pedeset posto od toga je 6,25 posto, piše Penzionerski centar.

Podijeli:

Tagovi:

Penzija

povećanje penzija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

Svijet

Ubio ženu naočigled djece nasred ulice, sinovi ga potom krvnički šutirali

2 h

0
Откривена "рупа" на Инстаграму: Ево како предатори нападају

Nauka i tehnologija

Otkrivena "rupa" na Instagramu: Evo kako predatori napadaju

3 h

0
Преврнуо се аутобус: 14 лица погинулих, преко 30 повријеђених

Svijet

Prevrnuo se autobus: 14 lica poginulih, preko 30 povrijeđenih

3 h

0
Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

Savjeti

Ovi novogodišnji ukrasi privlače novac kao magnet

3 h

0

Više iz rubrike

Сутра исплата новембарских пензија

Društvo

Sutra isplata novembarskih penzija

4 h

0
Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Društvo

Jednostavnije ostvarivanje novčane pomoći za novorođenčad uz novi elektronski servis

4 h

0
Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

Društvo

Dušan iz Srpca komade drveta pretvara u umjetnost

5 h

0
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

Društvo

Očekuje nas tmuran dan, a evo gdje će padati snijeg

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

13

51

Izbjegavajte ove četiri namirnice ako imate više od 40 godina

13

48

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

13

46

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

13

44

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner