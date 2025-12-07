Kako se računa procenat za koji će rasti penzije u Srpskoj?

Vlast u Republici Srpskoj najavila je rast penzija za 6,25 posto i u nastavku teksta objasnićemo kako se došlo do tog procenta.

Zakonom o PIO Republike Srpske predviđeno je da se u januaru svake godine vrši redovno usklađivanje penzija. To usklađivanje radi se na principu 50 posto prosječne plate u prethodnoj godini i 50 posto rast cijena na malo.

Ti podaci dobijaju se od Republičkog zavoda za statistiku.

Ako se ti parametri uzmu u obzir računica je sljedeća. U prvih deset mjeseci ove godine plata je rasla sa 1.404 KM koliko je iznosila prošle godine na 1.520 KM koliko iznosi sada. To je rast od 8,3 posto.

Dalje rast cijena na malo u ovoj godini u odnosu na prošlu iznosio je 4,1 posto.

Kada se zbroje te dvije veličine, rast plata od 8,3 posto i rast cijena na malo 4,1 posto dođemo do 12,4 posto. Pedeset posto od toga je 6,25 posto, piše Penzionerski centar.