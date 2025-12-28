Kreće rasplet najveće vazduhoplovne misterije na svijetu: Kruže brojne teorije zavjere

Posle skoro 12 godina od misterioznog nestanka aviona MH370, potraga za olupinom ponovo počinje. Kompanija Ocean Infinity će pokušati da pronađe Boing 777 u južnom Indijskom okeanu.

Potraga za nestalim avionom Malezija erlajnsa na letu MH370 ponovo će biti pokrenuta u utorak, u pokušaju da se riješi jedna od najvećih svjetskih vazduhoplovnih misterija poslije skoro 12 godina.

Potragu će voditi istraživačka kompanija Ocean Infinity, koja će za to biti plaćena samo ako pronađe olupinu. Boing 777 kompanije Malezija erlajns nestao je na putu od Kuala Lumpura do Pekinga 8. marta 2014. godine.

Na letu je bilo 227 putnika, većinom Kineza i Malezijaca i 12 članova posade. Analiza satelitskih podataka pokazala je da se avion vjerovatno srušio negdje u južnom Indijskom okeanu, kod obale Zapadne Australije. Međutim, dvije velike pretrage do sada nisu dale rezultate.

Šta se do sada zna?

Posljednje javljanje iz aviona bilo je oko 40 minuta nakon polijetanja iz Kuala Lumpura za Peking. Kapetan Zahari Ahmad Šah je pozdravio "Laku noć, Malezija tri sedam nula", dok je avion ulazio u vijetnamski vazdušni prostor. Ubrzo nakon toga, njegov transponder je isključen, što je značilo da ga je bilo teško pratiti.

Vojni radar je pokazao da je avion napustio svoju putanju leta i kako bi se vratio preko sjeverne Malezije i ostrva Penang, a zatim u Andamansko more prema vrhu indonežanskog ostrva Sumatra. Zatim je skrenuo na jug i svaki kontakt je izgubljen.

Podvodne pretrage

Malezija, Australija i Kina pokrenule su podvodnu pretragu na području od 120.000 kvadratnih kilometara u južnom Indijskom okeanu, na osnovu podataka iz automatskih veza između Inarsat satelita i aviona.

Potraga, koja je koštala oko 200 miliona australijskih dolara (131,54 miliona američkih dolara), prekinuta je poslije dvije godine u januaru 2017. godine, a nije pronađen nikakav trag aviona.

Malezija je 2018. godine prihvatila tromjesečnu pretragu američke istraživačke kompanije Ocean Infinity. Ta pretraga je obuhvatila 112.000 kvadratnih kilometara severno od prvobitnog ciljanog područja i takođe se pokazala neuspešnom, završena u maju 2018. Ista kompanija će sada pokušati ponovo.

Dijelovi olupine

Više od 30 komada sumnjivih avionskih ostataka prikupljeno je duž obale Afrike i na ostrvima u Indijskom okeanu, ali je potvrđeno da samo tri fragmenta krila potiču sa leta MH370. Većina pronađenih ostataka korišćena je za utvrđivanje modela njihovog kretanja i širenja od olupine, u nadi da će se suziti moguća lokacija aviona.

Izvještaj o istrazi

U izvještaju od 495 stranica o nestanku MH370, objavljenom u julu 2018. godine, navodi se da se komandama Boinga 777 vjerovatno namjerno manipulisalo kako bi avion skrenuo sa kursa, ali istražitelji nisu mogli da utvrde ko je odgovoran.

U izvještaju su takođe istaknute greške koje su napravili centri za kontrolu vazdušnog saobraćaja u Kuala Lumpuru i Ho Ši Minu i izdate preporuke kako bi se izbjeglo ponavljanje incidenta. Istražitelji nisu ponudili nikakve zaključke o tome šta se dogodilo sa MH370, rekavši da to zavisi od pronalaženja ostatka aviona.

Teorije zavjere

Nemogućnost lociranja mjesta pada aviona MH370 izazvala je brojne teorije zavere, od mehaničkog kvara ili daljinski upravljanog pada, do bizarnijih objašnjenja poput otmice vanzemaljaca ili ruske zavjere.

Posljednjih godina neki stručnjaci za avijaciju su rekli da je najvjerovatnije objašnjenje da je iskusni pilot namjerno skrenuo avion sa kursa. Međutim, istražitelji su rekli da nije bilo ničeg sumnjivog u vezi sa prošlošću, finansijskim poslovanjem, obukom ili mentalnim zdravljem kapetana i kopilota.

Rezime pretrage

Malezijska vlada je u decembru 2024. godine objavila da će nastaviti potragu za olupinom nakon novog predloga kompanije Ocean Infinity, koja bi dobila 70 miliona dolara ako pronađe olupinu. Potraga je počela u martu ove godine, ali je obustavljena nakon nekoliko nedjelja zbog lošeg vremena.

Nova potraga, koja počinje 30. decembra, biće sprovedena pod istim uslovima dogovorenim između Malezije i kompanije Ocean Infinity iz 2024. godine i biće sprovedena na području od 15.000 kvadratnih kilometara južnog Indijskog okeana. Tačna lokacija nije navedena.