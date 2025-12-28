Znate li kako se zove mladunče košute: Nije lane

Jelen važi za jednu od najplemenitijih životinja na ovim prostorima.

Koliko je jelen poštovan govori i to što se baš ovaj gorski kralj nalazi na grbu Srema.

Svi znamo da se ženka jelena se naziva košuta, ali mnogi ne znaju kako se zove njeno mladunče.

Devedeset odsto ljudi će odmah odgovoriti lane, ali to je greška.

Mladunče košute naziva se - tele, baš kao i mladunče krave.

Lane je mladunče srne.

Da li rječnici razlikuju mladunče od srne i od košute?

Rječnik srpskog jezika, koji je rađen na bazi Rječnika Matice Srpske, kaže da je lane mladunče srne, a pod tele daje značenja: 1. mladunče govečeta, 2. mladunče košute.

Znači da i leksikografija poznaje razliku.

Razlika između srne i košute?

U pitanju su različite životinjske vrste. Košuta je ženka jelena, a srna ženka srndaća. Košute su mnogo veće, krupnije, jake, sa tamnijim repom i kravolike.

Srne su nježne, tanane, dugonoge i sa svijetlim repom, prenosi Nportal.