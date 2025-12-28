Logo
Large banner

Znate li kako se zove mladunče košute: Nije lane

Izvor:

Novosti.rs

28.12.2025

08:03

Komentari:

0
Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане
Foto: Pexel/Guillaume Meurice

Jelen važi za jednu od najplemenitijih životinja na ovim prostorima.

Koliko je jelen poštovan govori i to što se baš ovaj gorski kralj nalazi na grbu Srema.

Svi znamo da se ženka jelena se naziva košuta, ali mnogi ne znaju kako se zove njeno mladunče.

Devedeset odsto ljudi će odmah odgovoriti lane, ali to je greška.

Mladunče košute naziva se - tele, baš kao i mladunče krave.

Lane je mladunče srne.

Da li rječnici razlikuju mladunče od srne i od košute?

Rječnik srpskog jezika, koji je rađen na bazi Rječnika Matice Srpske, kaže da je lane mladunče srne, a pod tele daje značenja: 1. mladunče govečeta, 2. mladunče košute.

Znači da i leksikografija poznaje razliku.

Razlika između srne i košute?

U pitanju su različite životinjske vrste. Košuta je ženka jelena, a srna ženka srndaća. Košute su mnogo veće, krupnije, jake, sa tamnijim repom i kravolike.

Srne su nježne, tanane, dugonoge i sa svijetlim repom, prenosi Nportal.

Podijeli:

Tagovi:

Jelen

zanimljivosti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас су Материце – каква је симболика "везивања"

Društvo

Danas su Materice – kakva je simbolika "vezivanja"

3 h

0
Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

Hronika

Maskirano lice pucalo na Kostu Pandurevića!

3 h

0
Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

Svijet

Srušio se avion u more nedaleko od plaže Kopakabana: Snimak haosa u Riju, ima mrtvih

13 h

0
Податак који јасно показује распад Партизана

Košarka

Podatak koji jasno pokazuje raspad Partizana

13 h

0

Više iz rubrike

У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

Zanimljivosti

U Francuskoj 30 ljudi dijeli jedan auto, a ključevi su u seoskoj kafani

13 h

0
Припадници овог знака дјелују хладно, али све дубоко доживљавају

Zanimljivosti

Pripadnici ovog znaka djeluju hladno, ali sve duboko doživljavaju

19 h

0
Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана

Zanimljivosti

Prva genetski modifikovana ovca u Indiji napunila godinu dana

20 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Novogodišnja noć donosi pravu magiju za ova 4 znaka: Sve vam kreće od ruke, novi početak koji ste priželjkivali

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Umrla Brižit Bardo!

10

49

Teška nesreća u Srpskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povrijeđenih

10

43

Donosi li Lidl probleme u BiH? Samo da nam ne prisjedne jeftino

10

15

Ne nosite u EU rakiju i slaninu kazne su brutalne

09

56

Gorjeli automobili u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner