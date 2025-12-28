Danas su Materice – kakva je simbolika "vezivanja"

Srpska pravoslavna crkva obilježava Materice – jedan od nekoliko praznika koji prethode Božiću. Djetinjci, Materice i Oci, provode se u zajedništvu, uz okupljanje porodice.

Materice su najveći hrišćanski praznik majki i žena u našem narodu. Kao što su majke vezivale djecu na Detinjce, na isti način danas djeca vezuju majke.

One se odvezuju poklonima, koji mogu biti i skromni, poput bombone ili jabuke.

Običaj "vezivanja" i "odvezivanja" potvrđuje neraskidivu vezu svih članova porodice i simboliše čvrste porodične veze, slogu i mir.

Vezuju se i žene u okruženju – komšinice, tetke, bake. Sprema se svečani, zbog Božićnog posta, posni ručak, koji okuplja cijelu porodicu.

Kao i krsne slave i ovi praznici su jedinstvene naše svetkovine.

Materice su, kao nekada, i danas prilika da se obraduju siromašna ili djeca bez roditelja.

U dubljem, crkvenom kontekstu, praznici Djetinjci, Materice i Očevi ne povezuju samo tu jednu generaciju, nego sve generacije roditelja, majki i djece unazad. To povezivanje seže do najdaljih, najstarijih vremena biblijske istorije kada se sjećamo svih velikih žena iz prethrišćanskih i hrišćanskih vremena.