Džudo klub Banjaluka najbolji u Republici Srpskoj

RTRS

27.12.2025

21:44

Џудо клуб Бањалука најбољи у Републици Српској
Foto: Ustupljena fotografija

Prvi put u istoriji ekipnog šampionata Republike Srpske jedan tim je najbolji u muškoj i ženskoj konkurenciji. To je pošlo za rukom momcima i d‌jevojkama iz Džudo kluba Banjaluka, koji su dominirali na šampionatu Republike Srpske u Doboju.

Za seniorsku žensku ekipu su nastupile: Jovana Popović, Ana Belecan, Sara Jovanović, Ana Ćup, Ana Simanić, Darija Stojanović, Snježana Kusić.

Za mušku ekipu su se takmičili: Mladen Stojanović, Jovan Gavranović, Jovan Petković, Marko Sučević, Đorđe Savić, David Ožegović i Borislav Bogdanić, prenosi RTRS.

Rezultati Seniori: 1. Banja Luka 2. Soko Zvornik 3. Soko M Prnjavor.

Seniorke: 1. Banja Luka 2. Kozara Gradiška 3. Soko M Prnjavor

Džudo

