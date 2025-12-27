Džudo klub Banjaluka najbolji u Republici Srpskoj

Izvor:
RTRS
27.12.2025
21:44
Komentari:0
Prvi put u istoriji ekipnog šampionata Republike Srpske jedan tim je najbolji u muškoj i ženskoj konkurenciji. To je pošlo za rukom momcima i djevojkama iz Džudo kluba Banjaluka, koji su dominirali na šampionatu Republike Srpske u Doboju.
Za seniorsku žensku ekipu su nastupile: Jovana Popović, Ana Belecan, Sara Jovanović, Ana Ćup, Ana Simanić, Darija Stojanović, Snježana Kusić.
Za mušku ekipu su se takmičili: Mladen Stojanović, Jovan Gavranović, Jovan Petković, Marko Sučević, Đorđe Savić, David Ožegović i Borislav Bogdanić, prenosi RTRS.
Rezultati Seniori: 1. Banja Luka 2. Soko Zvornik 3. Soko M Prnjavor.
Seniorke: 1. Banja Luka 2. Kozara Gradiška 3. Soko M Prnjavor
