Čuveni sportista pronađen mrtav

Poznati norveški biatlonac Sivert Gutorm Baken preminuo je u 27. godini, potvrdila je Međunarodna biatlonska unija (IBU).
Norveški mediji su izvijestili da je Baken pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Lavazu u italijanskim Alpima, gde je bio na trening kampu.
"IBU je duboko šokiran i ožalošćen tragičnom vešću o iznenadnoj smrti Siverta Bakena. Sivertov povratak biatlonu nakon teškog perioda bio je izvor ogromne radosti za sve u biatlonskoj porodici i inspirativan dokaz njegove otpornosti i odlučnosti. Njegovu smrt u tako mladim godinama je nemoguće shvatiti, ali neće biti zaboravljen i zauvijek će ostati u našim srcima", saopštila je IBU.
Tokom karijere je nastupio na 31. trci na Svjetskom kupu, a jedinu individualnu pobjedu ostvario je u Holmenkolenu 2022. godine.
Norveškom sportisti je dijagnostikovan miokarditis 2022. godine, što ga je isključilo iz sezone 2022/23. Vratio se takmičenju u novembru 2024. godine, 984 dana nakon pobjede u Holmenkolenu, prenosi Kurir.
