Mladi banjalučki plivač briljira u Holandiji

ATV

22.12.2025

08:30

Вања Квочка
Foto: PK Olimp

Vanja Kvočka ostvaruje sjajne rezultate na prvenstvu Holandije u Den Hagu.

Plivač banjalučkog Olimpa Vanja Kvočka bilježi sjajne rezultate na prvenstvu Holandije, koje se održava u Den Hagu.

Mladi banjalučki plivač je trku u disciplini 50 metara leđno isplivao u vremenu 25.30 što je novi rekord Bosne i Hercegovine u kadetskom i juniorskom uzrastu.

Ovaj rezultat je, takođe, peti najbolji ove godine u Evropi u ovom uzrastu.

Posebno treba reći da je ovaj rezultat bolji i od rekorda Srbije u njegovom uzrastu.

Kvočka je prethodno na istom takmičenju ostvario nove kadetske i juniorske rekorde u disciplinama 100 metara leđno i 200 metara delfin.

Prvu od pomenutih dionica isplivao je u vremenu 55.39, a drugu u vremenu 2:03.55, čime je zauzeo najviše mjesto na postolju.

plivanje

Vanja Kvočka

