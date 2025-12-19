Nikoljdanska najava Borčevog tabora: Nove pobjede jedina su želja

Fudbalere i rukometaše banjalučkog Borca u nedjelju očekuju posljednji premijerligaški ispiti u 2025. godini.

Prvi će na teren fudbaleri Borca koji na Gradskom stadionu od 15.00 časova dočekuju Zrinjski u velikom derbiju Premijer lige BiH, a od 17.30 časova, u dvorani Borik, rukometaši Borca dočekuju ekipu Dervente.

Iz fudbalskog i rukometnog tabora banjalučkog Borca stigla je i zanimljiva Nikoljdanska najava za ove dvije utakmice.

“Dragi moj Sveti Nikola,

Ove godine sam bio jako dobar. U školi sam imao sve petice, a slušao sam svoju porodicu.

Bio sam dobar prema svojim prijateljima i trudio sam se da budem pažljiv prema svima.

Pišem ti jer imam veliku želju i molim te da mi je ispuniš.

Ja svim srcem živim za Borac i želja mi je da moji fudbaleri i rukometaši ostvare nove pobjede. Ja ću navijati za njih, a znam da će će oni dati sve od sebe.

Eto, to je moja želja.” pismo je koje, u video najavi, piše mališan u Borčevim obilježjima.

Pismo je završilo u čizmici, a na fudbalerima i rukometašima Borca sada je da odrade sve što je od njih kako bi Sveti Nikola ispunio želju mališanu iz video najave.