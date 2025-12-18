Ovo je prvi čovjek koji je dobio crveni karton u ski skokovima

Turski skijaški skakač Fatih Arda Ipčioglu (28) ispisao je istoriju Svjetskog kupa, ali na način koji sigurno nije želio. Na takmičenju u Klingentalu postao je prvi čovjek u istoriji koji je dobio crveni karton zbog ponovljenog kršenja pravila opreme.

Ovaj presedan ga je koštao ne samo bodova u Njemačkoj, već i učešća na sljedećoj stanici Svjetskog kupa, piše poljski portal Sport.pl .

Međunarodna skijaška federacija (FIS) je ove sezone napravila značajne izmjene u sistemu kažnjavanja, uvodeći žute i crvene kartone za prekršaje u vezi sa opremom. Crveni karton se takmičaru izdaje nakon drugog prekršaja u istoj sezoni. Iako je sezona još uvijek na početku, ovo nije prvi takav slučaj. Pre Ipčioglua, jedini drugi crveni karton u ženskoj konkurenciji dobila je Kazahstanka Veronika Šiškina (22), koja je takođe dva puta diskvalifikovana.

Najstroža kazna

Fatih Arda Ipčioglu je uspio da se kvalifikuje za nedjeljno takmičenje u Klingentalu. Učestvovao je kao treći skakač i sletio je na 116,5 metara, što mu vjerovatno ne bi bilo dovoljno za plasman u drugu seriju. Međutim, nije ni dobio priliku da provjeri svoj plasman.

Ubrzo nakon skoka objavljeno je da je diskvalifikovan zbog nepravilne dužine skija.

Pošto mu je to bio drugi takav prekršaj ove sezone, nakon diskvalifikacije u Lilehameru, automatski je usljedila najstroža kazna: prvi crveni karton u istoriji muških skijaških skokova.

Teške posljedice za turskog skakača

Crveni karton za Ipčioglua znači ne samo gubitak bodova u Klingentalu, već i zabranu takmičenja narednog vikenda u Engelbergu.

Novo pravilo nalaže da je takmičar sa crvenim kartonom suspendovan sa naredna dva takmičenja. U praksi, to znači propuštanje cijelog takmičarskog vikenda, bez obzira da li je u pitanju individualno ili timsko takmičenje. Sistem je sličan onom u fudbalu, gdje crveni karton znači suspenziju za najmanje jednu narednu utakmicu.

Slika koja je obišla svijet

Televizijske kamere su odmah nakon što je saznao za odluku snimile slomljenog turskog sportistu. Sjedio je uz zid pognute glave, a slika slomljenog skakača se brzo proširila društvenim mrežama. „Srceparajuće“, objavio je Jurosport na svojoj X platformi uz tužnu fotografiju.

Ipdžioglu nikada nije bio na vrhu, ali je poznat kao uporni takmičar koji može da postigne iznenađujuće rezultate. Još uvijek nije osvojio nijedan bod na Svjetskom kupu ove sezone.