Zelenski: Ne damo Donbas

Indeks

18.12.2025

11:53

Зеленски: Не дамо Донбас
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Novi pregovori između Kijeva i Sjedinjenih Država kojima se nastoji okončati rat u Ukrajini održaće se sutra i prekosutra u SAD-u, najavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"U petak i subotu, naš tim biće u SAD-u, već je na putu za SAD, a Amerikanci ih tamo čekaju. Ne znam ko bi još mogao biti prisutan, možda će tamo biti i Evropljani", rekao je novinarima. Nije pojasnio koji će biti sastav ukrajinske delegacije.

Do tih će novih američko-ukrajinskih pregovora doći prije najavljenog susreta ruskih i američkih izaslanika koji je, po dužnosniku Bijele kuće, predviđen za vikend na Floridi. Bijela kuća nije objavila nikakve pojedinosti o sastavu ruske i američke delegacije.

Dolaze Vitkof i Kušner

Po portalu Politiko, SAD će predstavljati izaslanik za Ukrajinu Steve Vitkof i zet predsjednika Trampa Džared Kušner, dok će Moskva poslati izaslanika Kremlja za ekonomska pitanja Kirila Dmitrieva.

„Svi znamo stav Rusije: želi zauzeti cijeli Donbas, a trenutno želi da napustimo Donbas - to je njezin stav“, rekao je danas Zelenski.

Ukrajinsko industrijsko središte Donbasa obuhvata Lugansku regiju, gotovo u potpunosti pod kontrolom Moskve, i Donjecku regiju, od koje gotovo 20 odsto kontrliše ukrajinska vojska.

"Amerika traži kompromis"

„Naš stav je takođe jasan: nismo spremni poduzeti mjere u skladu s tim. Sjedinjene Države traže kompromis“, dodao je ukrajinski zvaničnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin je juče rekao da će ciljevi ofanzive u Ukrajini "bez svake sumnje biti postignuti".

Detalji američkog plana, nakon njegove revizije u Berlinu s Ukrajincima, nisu poznati, ali Kijev je naznačio da on uključuje teritorijalne ustupke.

Kijev i Evropljani su izvorni američki dokument doživljavali kao uglavnom povoljan za Kremlj.

