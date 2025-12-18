Anesteziolog koji je ubio 12 pacijenata osuđen na doživotnu robiju

Izvor:
BBC
18.12.2025
10:46
Bivši anesteziolog Frederik Peše osuđen je na doživotnu robiju zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, od kojih je 12 preminulo.
Sud u istočnom francuskom gradu Bezansonu proglasio ga je krivim za kontaminaciju infuzionih kesa supstancama koje su izazvale srčani zastoj ili krvarenje, javlja BBC.
Peše je prvi put stavljen pod istragu pre osam godina, kada je osumnjičen da je trovao pacijente u dvije klinike u Bezansonu između 2008. i 2017. godine.
''Vi ste lekar smrti, trovač, ubica. Donosite sramotu svim ljekarima. Pretvorili ste ovu kliniku u groblje“, rekli su tužioci prošle nedjelje.
Peše, koji je uvijek negirao bilo kakvo nezakonito djelo, sada ima 10 dana da se žali.
