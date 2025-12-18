Logo
Anesteziolog koji je ubio 12 pacijenata osuđen na doživotnu robiju

Izvor:

BBC

18.12.2025

10:46

Komentari:

0
Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију
Foto: Pixabay

Bivši anesteziolog Frederik Peše osuđen je na doživotnu robiju zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, od kojih je 12 preminulo.

Sud u istočnom francuskom gradu Bezansonu proglasio ga je krivim za kontaminaciju infuzionih kesa supstancama koje su izazvale srčani zastoj ili krvarenje, javlja BBC.

Verner Ferari-serijski ubica

Svijet

Umro jedan od najvećih evropskih monstruma: Služio doživotnu za više ubistava djece

Peše je prvi put stavljen pod istragu pre osam godina, kada je osumnjičen da je trovao pacijente u dvije klinike u Bezansonu između 2008. i 2017. godine.

''Vi ste lekar smrti, trovač, ubica. Donosite sramotu svim ljekarima. Pretvorili ste ovu kliniku u groblje“, rekli su tužioci prošle nedjelje.

Peše, koji je uvijek negirao bilo kakvo nezakonito djelo, sada ima 10 dana da se žali.

Tagovi:

Anesteziolog

doživotna robija

Komentari (0)
