Anesteziolog koji je ubio 12 pacijenata osuđen na doživotnu robiju

Bivši anesteziolog Frederik Peše osuđen je na doživotnu robiju zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, od kojih je 12 preminulo.

Sud u istočnom francuskom gradu Bezansonu proglasio ga je krivim za kontaminaciju infuzionih kesa supstancama koje su izazvale srčani zastoj ili krvarenje, javlja BBC.

Svijet Umro jedan od najvećih evropskih monstruma: Služio doživotnu za više ubistava djece

Peše je prvi put stavljen pod istragu pre osam godina, kada je osumnjičen da je trovao pacijente u dvije klinike u Bezansonu između 2008. i 2017. godine.

''Vi ste lekar smrti, trovač, ubica. Donosite sramotu svim ljekarima. Pretvorili ste ovu kliniku u groblje“, rekli su tužioci prošle nedjelje.

Peše, koji je uvijek negirao bilo kakvo nezakonito djelo, sada ima 10 dana da se žali.