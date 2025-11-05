Logo

Medicinski tehničar osuđen na doživotnu robiju zbog ubistava pacijenata

Dnevnik.hr

05.11.2025

17:37

Zbog serije ubistava pacijenata na odjeljenju za palijativnu njegu, Okružni sud u njemačkom gradu Ahenu osudio je bivšeg medicinskog tehničara na doživotnu zatvorsku kaznu.

U srijedu je 44-godišnjak proglašen krivim za deset ubistava i 27 pokušaja ubistva, a sud je utvrdio i posebnu težinu njegove krivice.

To znači da nema mogućnost puštanja na slobodu nakon 15 godina, što je inače uobičajeno kod doživotnih kazni. Presudom je sud u potpunosti slijedio zahtjev državnog tužilaštva.

Zločini su počinjeni tokom 2023. i 2024. godine u bolnici u Virselenu, prenosi BR24.

Prema optužnici, tehničar je većinom starijim i teško bolesnim pacijentima davao snažne sedative i analgetike, kako bi ih umirio i imao manje posla tokom noćnih smjena. Nakon što bi im dao lijekove, napuštao je sobe i ostavljao pacijente bez nadzora.

Jelena Karleuša

Scena

Karleuša od glave do pete prekrivena novčanicama

Prema ranijim podacima istražilaca, osumnjičeni je opisan kao iskusan i stručan radnik. Uhapšen je 2024. godine.

Tokom suđenja, koje je počelo u martu, negirao je optužbe i tvrdio da nikada nije imao namjeru da skraćuje život pacijentima. Njegovi advokati su tražili oslobađajuću presudu, što je sud odbacio.

Istraga se nastavlja, jer postoji sumnja da je tehničar počinio još ubistava tokom ranijih godina rada. Tužilaštvo u Ahenu već je najavilo da bi moglo da podigne još jednu optužnicu protiv njega.

Slučaj je izazvao ogromnu pažnju javnosti u Njemačkoj. U Berlinu trenutno traje suđenje i jednom ljekaru palijativne nege koji je navodno ubio najmanje 15 pacijenata.

Najveća serija ubistava u njemačkoj istoriji ostaje slučaj Nielsa Hegela, bivšeg medicinskog tehničara iz Donje Saske, koji je 2019. godine osuđen na doživotnu robiju zbog 85 ubistava. Njegov motiv nikada nije do kraja razjašnjen, piše Dnevnik.hr.

