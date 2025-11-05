Logo

Očekuje se presuda za ubistvo Ane Volš: Poznato kada će se Brajan Volš naći pred sudom

Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом
Brajan Volš, koji je optužen za ubistvo Beograđanke Ane Volš, pojaviće se na sudu 14. novembra.

Sudija Dajana Frenijer na konferenciji u petak odredila je sljedeće ročište za procjenu sposobnosti okrivljenog da učestvuje a suđenju za 14. novembar, dok je konačno pripremno ročište zakazano za 17. novembar. Izbor porote počinje 18. novembra i trajaće oko dvije nedjelje.

Sudija Frenijer je rekla da se nada da će suđenje biti završeno do Božića.

"Nadam se, ali nada nije plan", dodala je Frenijer dok je određivala datume za izbor 16 porotnika za slučaj.

Sudija je takođe objasnila kako će proces izbora porote funkcionisati i zatražila od tužilaštva i odbrane da dostave svoje konačne molbe do narednog petka.

Nestanak Ane Volš

Ana Volš, majka troje djece iz Kohaseta, nestala je oko Nove godine 2023. Tužioci tvrde da ju je njen suprug, Brajan Volš, ubio i raskomadao prije nego što je uklonio njene ostatke. Njeno tijelo nije pronađeno.

Da podsjetimo, suđenje Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane Volš trebalo je da počne 20. oktobra, ali je odloženo nakon što je on napadnut u zatvoru i zatraženo je da bude procijenjeno da li je sposoban da prisustvuje suđenju.

Dana 7. oktobra, sudija Dajana Frenijer je naredila da se Brajan prebaci iz zatvora okruga Norfolk u Državnu bolnicu Bridžvoter na 20-dnevnu procjenu sposobnosti kako bi se utvrdila njegova sposobnost da se pojavi pred suđenjem.

Iako je Volš pokazao napredak od napada, njegov advokat Lari Tipton je ranije naveo u sudskim dokumentima da "mentalni i fizički efekti nasilnog napada" i dalje sprečavaju Volša da u potpunosti učestvuje u pripremi odbrane, dodajući da ne funkcioniše na istom nivou kao prije incidenta.

Ana Volš

