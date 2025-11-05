BRIKS nadmašuje G7

Dok zapadne sile ulaze u fazu usporavanja, zemlje BRIKS-a bilježe brz rast BDP-a podstaknut investicijama, trgovinom i demografskim zamahom. Prema najnovijem izvještaju MMF-a, rast ekonomija BRIKS-a će u naredne dvije godine biti više od tri puta brži nego u grupi G7.

Prema prognozama za 2025. i 2026. godinu Indija će biti motor bloka sa rastom od 6,6 procenata u 2025. i 6,2 odsto u 2026. Kina nastavlja stabilan tempo - 4,8 procenata u 2025. i 4,2 odsto u 2026, oslanjajući se na rast trgovine širom Evroazije i Afrike. Ekonomsko iznenađenje bloka je Etiopija sa čak 7,2 odsto rasta u ovoj godini. Snažan zamah između četiri i pet odsto bilježe Egipat, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, što potvrđuje da se težište ekonomske dinamike svijeta pomjera ka Globalnom jugu.

Prosječni rast za sve zemlje BRIKS-a iznosi 3,8 odsto u ovoj i 3,7 procenata u narednoj godini, što je u oštrom kontrastu sa G7, čiji je prosjek svega jedan procenat u 2025. i 1,2 odsto u 2026.

Sjedinjene Američke Države, najdinamičnija ekonomija zapadnog bloka, očekuju rast od dva procenta naredne godine, dok Njemačka, motor evropske industrije, pada na simboličnih 0,2 odsto. Japan, Francuska, Italija i Britanija kreću se oko jednog procenta - brojke koje više podsjećaju na stagnaciju nego na rast. prenosi RT Balkan.

Zapadne ekonomije suočavaju se sa starenjem stanovništva, visokim dugovima i gubitkom tržišta, dok BRIKS raspolaže mladom radnom snagom, rastućom potrošnjom i novim trgovinskim koridorima koji spajaju Aziju, Afriku i Latinsku Ameriku.

BRIKS danas nije samo ekonomska kategorija, već alternativa zapadnoj finansijskoj dominaciji. Sa proširenjem koje obuhvata Saudijsku Arabiju, Egipat, UAE, Etiopiju i Iran, grupa je postala geoekonomski savez koji spaja proizvodnju energenata, sirovina i rastuće tržište potrošača.

Dok G7 tone u birokratsku stagnaciju i ideološku samozatvorenost, zemlje BRIKS-a grade paralelne mehanizme finansiranja, trgovine i tehnološke saradnje, uključujući novu razvojnu banku kao alternativu MMF-u i Svjetskoj banci.

Brojke MMF-a pokazuju ono što je politički već očigledno: centar svjetske ekonomije više nije u Londonu, Parizu ili Njujorku, već u Delhiju, Pekingu, Džedi i Džakarti. Dok zapadni analitičari raspravljaju o "održivom rastu", zemlje BRIKS-a ga već ostvaruju u praksi.