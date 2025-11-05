Pogledajte koliko majke sa djecom manje zarađuju od žena bez djece

Nova evropska studija otkriva velike razlike u platama između različitih grupa stanovništva, a posebno su pogođene žene mlađe od 30 godina koje postaju majke.

Istraživanje Lajbnicovog centra za evropska ekonomska istraživanja (ZEW) pokazalo je da se tzv. ''kazna za majčinstvo“ u Njemačkoj javlja češće i izraženije nego što se ranije mislilo.

Majke zarađuju značajno manje

Studija pokazuje da je prosječna godišnja plata majki četiri godine nakon rođenja djeteta čak 30.000 evra niža u odnosu na žene iste dobi bez djece. To je oko 30% razlike, što je znatno više nego što su ranije procjene pokazivale. Najteže su pogođene mlade majke mlađe od 30 godina jer tada propuštaju ključne godine napredovanja u karijeri i povećanja plata.

''Gender Pay Gap“ i dalje visok

Njemačko-švedska fondacija Albright ističe da je ''kazna za majčinstvo“ jedan od glavnih razloga što razlika u platama između muškaraca i žena, poznata kao Gender Pay Gap, u Njemačkoj godinama sporo opada. U 2025. godini ta razlika iznosi 16%.

''U radnom svijetu koji ozbiljno shvata ravnopravnost, majčinstvo ne smije biti finansijski rizik“, poručuju iz fondacije.

Analiza platforme Kununu iz 2023. godine dodatno potvrđuje da se razlika u platama između muškaraca i žena povećava sa godinama radnog iskustva. ''Nakon šest do deset godina rada, kada mnogi osnivaju porodicu, karijere žena često usporavaju“, kaže direktorica Kununu Nina Cimerman. Dok majke gube na visini plate, očevi obično ne bilježe pad.

Rizik od siromaštva u starosti

Prema procjenama Njemačkog sindikalnog saveza (DGB), čak 70% zaposlenih žena ne zarađuje dovoljno da bi dugoročno mogle same izdržavati dijete ili osigurati pristojnu penziju. Njemačka Štedionica (Sparkasse) upozorava i na tzv. ''penzijski šok“ nakon 45 godina radnog staža.

Državne mjere, poput priznavanja godina odgajanja djece i dodataka za skraćeno radno vrijeme, donekle ublažavaju gubitke, ali stručnjaci upozoravaju da to nije dovoljno da se spriječi siromaštvo u starosti.

Uzroci problema

Prema istraživaču Johanesu Geyeru iz Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW Berlin), glavni uzrok problema nije samo sistem penzijskog osiguranja, već i neravnomerna podjela kućnih i roditeljskih obaveza između majki i očeva, nedostatak mjesta u vrtićima, kao i poreske olakšice koje i dalje favorizuju tradicionalni model porodice.

(Feniks)