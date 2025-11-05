Logo

Prima socijalnu pomoć već 20 godina i ne planira to da promijeni: "Poslovi su preslabo plaćeni"

05.11.2025

08:53

Komentari:

0
Прима социјалну помоћ већ 20 година и не планира то да промијени: "Послови су преслабо плаћени"
Foto: Pixabay

Njemačka dokumentarna serija ''Siromašna Njemačka – živjeti od pomoći ili raditi do iznemoglosti?“ prikazuje priču o čovjeku iz Njemačke koji je nezaposlen već 20 godina – i koji ne planira da to promijeni.

Ovaj korisnik socijalne pomoći otvoreno priznaje da nema namjeru da traži posao, a njegovo objašnjenje mnoge je ostavilo bez riječi.

''O trenutnoj situaciji na tržištu rada u Njemačkoj mislim jednako malo kao i o odejći. Apsolutno ništa'', kaže protagonista dokumentarca.

Bolnica

Društvo

Maligne bolesti najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti u Srpskoj

''Traže zamjenjive robove“

Muškarac ima univerzitetsku diplomu, govori nekoliko stranih jezika i potpuno je zdrav. Dakle, mogao bi da radi – ali ne želi. Kako kaže, radije provodi vrijeme na jezeru, nego na poslu koji mu se ne dopada.

''Rad treba da bude propisno plaćen, inače to nije rad'', naglašava 49-godišnjak, koji ima i svoje opravdanje:

– Razlog je jednostavan. Skup sam – mogu da pružim previše. Nažalost, poslodavci traže zamjenjive robove.

65622ff91a8dd полиција ротација policija rotacija

Hronika

Tuča radnika Telekoma ispred poslovnice, reagovala policija

Ima visoka očekivanja

Ovaj nezaposleni Nijemac jasno je rekao pod kojim uslovima bi pristao da radi.

''Ako bih prihvatio posao s punim radnim vremenom u oblasti koja me zaista zanima, mogli bismo da razgovaramo o početnoj bruto plati od 3.500 evra mjesečno'', ističe.

Dodaje i da ima IQ 147, pa zato smatra da vrijedi više od prosjeka.

''Ljudi bi trebalo da znaju šta dobijaju'', poručuje samouvjereno.

''Ne tražim slabo plaćen posao“

Ne dolazi u obzir da radi kao kondukter u vozu.

''Ne, to nema smisla. Ne tražim prekvalifikaciju, tražim posao. A taj posao je preslabo plaćen'', kaže.

''Ne mogu sebi da pomognem, talentovan sam i kvalifikovan. Nisam to birao, ali sam učio da bih mogao da zaradim. I naravno, ne tražim slabo plaćen posao'', dodaje ovaj dugogodišnji primalac socijalne pomoći.

(Feniks)

