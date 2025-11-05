Prima socijalnu pomoć već 20 godina i ne planira to da promijeni: "Poslovi su preslabo plaćeni"

Njemačka dokumentarna serija ''Siromašna Njemačka – živjeti od pomoći ili raditi do iznemoglosti?“ prikazuje priču o čovjeku iz Njemačke koji je nezaposlen već 20 godina – i koji ne planira da to promijeni.

Ovaj korisnik socijalne pomoći otvoreno priznaje da nema namjeru da traži posao, a njegovo objašnjenje mnoge je ostavilo bez riječi.

''O trenutnoj situaciji na tržištu rada u Njemačkoj mislim jednako malo kao i o odejći. Apsolutno ništa'', kaže protagonista dokumentarca.

''Traže zamjenjive robove“

Muškarac ima univerzitetsku diplomu, govori nekoliko stranih jezika i potpuno je zdrav. Dakle, mogao bi da radi – ali ne želi. Kako kaže, radije provodi vrijeme na jezeru, nego na poslu koji mu se ne dopada.

''Rad treba da bude propisno plaćen, inače to nije rad'', naglašava 49-godišnjak, koji ima i svoje opravdanje:

– Razlog je jednostavan. Skup sam – mogu da pružim previše. Nažalost, poslodavci traže zamjenjive robove.

Ima visoka očekivanja

Ovaj nezaposleni Nijemac jasno je rekao pod kojim uslovima bi pristao da radi.

''Ako bih prihvatio posao s punim radnim vremenom u oblasti koja me zaista zanima, mogli bismo da razgovaramo o početnoj bruto plati od 3.500 evra mjesečno'', ističe.

Dodaje i da ima IQ 147, pa zato smatra da vrijedi više od prosjeka.

''Ljudi bi trebalo da znaju šta dobijaju'', poručuje samouvjereno.

''Ne tražim slabo plaćen posao“

Ne dolazi u obzir da radi kao kondukter u vozu.

''Ne, to nema smisla. Ne tražim prekvalifikaciju, tražim posao. A taj posao je preslabo plaćen'', kaže.

''Ne mogu sebi da pomognem, talentovan sam i kvalifikovan. Nisam to birao, ali sam učio da bih mogao da zaradim. I naravno, ne tražim slabo plaćen posao'', dodaje ovaj dugogodišnji primalac socijalne pomoći.

(Feniks)