Političarima u BiH više nema kafe za 0,8 niti krompira za 1 KM

Izvor:

ATV

04.11.2025

15:23

Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

Cijene hrane i pića u objektima institucija Bosne i Hercegovine će poskupjeti.

Naime, Savjet ministara BiH donio je Odluku o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove institucija BiH na Cjenovnik jela i pića u objektima institucija Bosne i Hercegovine.

Катарина Глигоријевић

Hronika

Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

Kako je istaknuto, novi cjenovnik je usaglašen s preporukama Kancelarije za reviziju institucija BiH te su korigovane i povećane cijene prehrambenih proizvoda u Službi za zajedničke poslove institucija BiH.

"Na ovaj način će biti kompenzovan rast cijena ulaznih sirovina, među kojima dominiraju brašno, ulje, riža, zamrznuti proizvodi, voće i povrće te mesni proizvodi koji u formiranju cijena gotovih proizvoda učestvuju s više od 90 odsto. Primjenom novog cjenovnika očekuje se rast prihoda za oko 35 odsto", navedeno je u saopštenju Savjeta ministara BiH.

brasno pixabay

Ekonomija

Hoće li zbog goriva da poskupi i brašno?

Cijene jela i pića u restoranu smještenom u Parlamentarnoj skupštini BiH nisu mijenjane punih deset godina.

Umjesto dosadašnjih 5,5 KM, porcija telećeg pečenja koštaće 6,5 KM. Kafa će sa dosadašnjih 0,80 KM skočiti na 1,5 KM, dok će supa koštati 1,5 KM, umjesto jedne marke. Piletina u susamu, koja je do sada bila 3,5 KM, prema prijedlogu će koštati 4 KM. Poskupljuju i prilozi, pa će tako pekarski krompir ići sa jedne marke na 1,5 KM.

