Horor u Srbiji: Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču

Dalibor Demirović (43) usmrtio je svoju nevjenčanu suprugu K. G. (36) u selu Pečenjevce kod Leskovca, a tijelo nesrećne žene pronađeno je u zamrzivaču.

Kako Telegraf.rs saznaje, ubistvo je otrkiveno jutros, a policija intenzivno traga za osumnjičenim Daliborom Demirovićem.

Dalibor je sa svojom nevjenčanom suprugom K. G. imao malo dete, a motiv, zbog kog je počinio ovo jezivo ubistvo, i dalje nije poznat.

On je, kako se sumnja, nakon što je ubio nesrećnu ženu, stavio njeno tijelo u zamrzivač. Tijelo je po nalogu tužilaštva poslato u institut za sudsku medicinu na obdukciju.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i uviđaj je u toku, a kako se saznaje, njeno tijelo pronađeno je jutros.

Istraga povodom ovog događaja je u toku, a trebalo bi da rasvijetli sve okolnosti ovog jezivog zločina.