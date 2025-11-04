Savjet ministara BiH imenovao Dragana Andrića za zamjenika SIPA

Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenovao je na današnjoj sjednici Dragana Andrića za zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), potvrdila je Borjana Krišto.

"Mislim da smo ovim imenovanjem osobe Dragana Andrića kao prvorangiranog kandidata omogućili da ova vrlo važna agencija nastaviti raditi svoj posao", kazala je Krišto.

Riječ je o kandidatu koji je prvorangirani na listi Nezavisnog odbora sa 97,85 bodova, a HDZ je bilo u cilju da imenuju Andrića, kako bi ponovo popunili spomenutu poziciju, koju je prvobitno obnašao odbjegli Zoran Galić.

Ta funkcija ostala je upražnjena od jula 2024. godine, kada je prethodni zamjenik Zoran Galić napustio Bosnu i Hercegovinu dan uoči pokušaja njegovog hapšenja, piše Kliks.

Ovaj prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH nekoliko puta je bio “rušen” na sjednicama Savjeta ministara BiH.

Podsjećamo, SNSD je duže vrijeme insistirao na imenovanju i direktora SIPA u istom paketu sa zamjenikom.