Amidžić: Jasno definisano čija je nadležnost izbor glavnog pregovarača

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je u BiH jasno definisano čija je nadležnost izbor glavnog pregovarača sa EU, ali da predstavnici "trojke" taj proces pokušavaju da politizuju.

Amidžić je istakao da predstavnici "trojke" pokušavaju da iskoriste većinu koju imaju u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kako bi preuzeli odluku o izboru glavnog pregovarača.

"Imate situaciju da `trojka` kaže - gdje imamo većinu tu ćemo mi birati glavnog pregovarača. To jednostavno nije normalno, niti je u skladu sa pravnim praksama zemalja u okruženju. U svim tim državama glavnog pregovarača je imenovala vlada ili savjet ministara i tako je proces tekao dalje", rekao je Amidžić.

BiH Savjet ministara usvojio Nacrt budžeta

On je naveo da Savjet ministara još nije ni počeo razgovor o konkretnom imenu glavnog pregovarača, već samo o formiranju kancelarije glavnog pregovarača, što je, kako je dodao, takođe postalo predmet političkih nesuglasica.

"Na sličan način kao što se blokira usvajanje budžeta institucija BiH, tako se koče i procesi u vezi sa evropskim integracijama. Šta znači imenovati pregovarača ako nema prohodnost za zakone koje bi se trebali donositi na evropskom putu", istakao je Amidžić.

Govoreći o negativnom izvještaju Evropske komisije o napretku BiH, Amidžić je rekao da takav ishod ne iznenađuje, ali da je ipak razočaravajući.

"Da smo u BiH krenuli naprijed, morali bismo naučiti da se čujemo i razumijemo. U BiH žive tri naroda i ukoliko nisu spremni da razgovaraju i dogovaraju se, ovo neće biti prvi negativan izvještaj koji ćemo dobiti", upozorio je Amidžić.

On je dodao da je ključno da u političkom životu BiH razum prevlada nad političkim interesima, jer se samo kroz dijalog može ostvariti napredak na evropskom putu.

Govoreći o finansiranju institucija kulture u BiH, Amidžić je rekao da novi korisnici mogu biti uvršteni u budžet samo ako postoji zakonski osnov za to.

"Veoma su dobro poznati stavovi srpskog naroda o ulozi OHR-a i o pravima koja ta kancelarija sebi prisvaja, a da ne govorimo o pitanju legitimiteta Kristijana Šmita", naveo je Amidžić.

On je podsjetio da čak ni odluka OHR-a o uvrštavanju institucija kulture u budžet nije prošla sve zakonom propisane procedure.

"Namjerno su stavljene stavke koje su nepredvidive kako bi se institucije kulture uvrstile u budžetske korisnike, iako za to nema zakonskog osnova", zaključio je Amidžić.